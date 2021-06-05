В Одессе аппарат МРТ “засосал” пациента. СМИ узнали подробности

По его словам, в клинике были две сотрудницы, они попросили подвезти пациента к томографу.

“Девушка, которая там работала, сама не знала, где стать. Взял тележку, подъехал, но чуть ближе, и она сразу его подхватила, я оказался позади нее и как под прессом”, – рассказал Николин.

Коляска зацепила и родственницу, и сотрудницу медцентра, у них незначительные травмы. Отец Николина не пострадал, он уже выехал из аппарата. Самого Николина из аппарата спасли, слив жидкий гелий, который создает магнитное поле.

“Если бы на две-три минуты позже это сделали, может… Я боюсь об этом говорить. Мог быть летальный исход”, – отметил мужчина.

Специалисты, которые работают с МРТ, рассказали журналистам, что в одесском центре не соблюли правила безопасности. К аппарату нельзя приближаться с обычной инвалидной коляской.

“Каталки, которые используются, – они алюминиевые. Если пациент не ходит и приехал из стационара, то мы сначала переводим его на другую каталку. Он на ней уже заезжает на МРТ”, – объяснил радиолог Александр Ганич.

Юрист одесского диагностического центра Анатолий Богачев ТСН заявил, что Николин и его родственники были проинструктированы и поставили свои подписи под информацией о технике безопасности. По словам Богачева, родственница Николина написала заявление о том, что не имеет претензий к медцентру.

Это опровергла адвокат потерпевшего Наталия Чербаджи-Чебак. Она отметила, что для ее клиентов не был проведен инструктаж.

Адвокат готовит иск к диагностическому центру, а Николин написал заявление в полицию. Сейчас мужчина проходит лечение, у него пострадали руки и ноги, медики запретили ему возвращаться на работу.

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