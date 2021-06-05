 

Милованов рассказал, что договор Киевской школы экономики с “Укроборонпромом” аннулировали, КШЭ бесплатно проведет исследование

05.06.2021, 0:20, Новости дня
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Об этом почетный президент КШЭ, глава наблюдательного совета “Укроборонпрома” Тимофей Милованов рассказал 4 июня в эфире hromadske. 

“Соглашение заключили с Киевской школой экономики и менеджмента. Это совсем другая организация. Я не являюсь почетным президентом этой организации, я там не работаю, я на нее не влияю. Но это одна из компаний, которая аффилирована с Киевской школой экономики, но на которую я влияния не имею”, – сказал он в ходе дебатов с главным редактором сайта “Цензор.НЕТ” Юрием Бутусовым. 

Милованов сообщил, что в КШЭ отвечает за благотворительный фонд и финансирование образовательных программ. “За контракты я не отвечаю”, – подчеркнул он. 

“Отменила контракт КШЭ. И не я, а та организация. Важная деталь: сам контракт был отменен до того, как история стала публичной. И запрос на отмену пошел намного раньше”, – отметил Милованов. 

Глава набсовета “Укроборонпрома” не смог сказать, это произошло в день его назначения или в какой-нибудь другой, отметив, что вопрос надо уточнять. 

“Даже если юридически все правильно, все равно есть проблема публичного восприятия. И компания защищает свою репутацию – она обратилась к совету директоров и было принято решение о разрыве [контракта]. Разорвали”, – добавил он. 

В эфире “Украина 24” Милованов говорил, что Киевская школа экономики и менеджмента бесплатно выполнит этот контракт. 

Контекст:

20 мая предприятие “Спецтехноэкспорт”, которое входит в концерн “Укроборонпром”, заказало у КШЭ исследование стоимостью 1,68 млн грн, информация об этом появилась в системе ProZorro.

Контракт был заключен за день до того, президент Украины Владимир Зеленский указом от 21 мая ввел в состав наблюдательного совета “Укроборонпрома” Милованова. 

Бутусов назвал это взяткой, Милованов вызвал его на “интеллектуальную дуэль” – дебаты, которые прошли 4 июня. 


Алина ГРЕЧАНАЯ
журналистка

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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