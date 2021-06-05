 

В Нигерии заблокировали Twitter после удаления соцсетью твита президента страны

05.06.2021, 0:20, Новости дня
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По его словам, запрет связан с тем, что “постоянное использованием платформы способно подорвать существование Нигерии”.

В администрации Twitter заявили, что обеспокоены подобным заявлением.

Соцсеть в Нигерии заблокировали после того, как Twitter 2 июня удалил твит президента Мухаммада Бухари, в котором он грозил жестче поступать с теми, кто, по его мнению, хочет разрушения страны. Об этом написало издание Sahara Reporters.

“Многие из тех, кто сегодня плохо себя ведет, слишком молоды, чтобы осознавать разрушения и гибель людей, что произошли во время гражданской войны в Нигерии. Те из нас, кто провел 30 месяцев в полях, кто прошел через войны, будет обращаться к ним на том языке, который они понимают”, – заявил в удаленном посте президент.

Твит был удален за нарушение правил сообщества социальной сети.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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