Мнение: К вам едут из ЛНР

Сообщают, что представители прокуратуры ЛНР собираются в Белоруссию на допрос Протасевича.

Волонтёр Илария Гольдберг, которая с 2014 года активно помогает ополчению в Донбассе, сообщает, что на допрос Романа Протасевича поехали представители прокуратуры ЛНР, передаёт корреспондент «Донбасс Сегодня».

«Наши ребята собираются в Минск допрашивать Протасевича», — сообщила она.

https://donbasstoday.ru/siloviki-iz-lnr-vyehali-doprashivat-protasevicha/ – цинк

Согласно сделанным сегодня заявалениям прокуратуры ЛНР:

1. "Протасевич утверждает, что ничего плохого он не делал и всего лишь был журналистом на передовых рубежах ВСУ.

По данным наших источников из ОТГ (оперативно-тактической группировки ВСУ) «Север», Протасевич являлся снайпером и нередко практиковался в стрельбе по мирным жителям, а также медработникам и сотрудникам МЧС, прибывавшим к ним на помощь"

2. "Через Протасевича проходил транзит граждан, желающих заработать и "повоевать" на Донбассе на стороне ВСУ. Трансфер из Минска в зону ООС составлял 5 тысяч долларов, в стоимость входило 7-дневное проживание, питание и три выхода на первую линию обороны со стрельбой из различного вооружения с неограниченным расходом боеприпасов.

3. Прокуратура ЛНР готова оказывать содействие органам власти Белоруссии в расследовании преступлений совершенных Протасевичем на Донбассе.

Протасевичу безусловно необходимо инициативно и искренне давать КГБ Белоруссии необходимую информацию, чтобы контакты Протасевича с ЛНР ограничились только допросом.

PS. Путин заявил, что не знает Протасевича и знать не хочет. Также Путин заявил, что Лукашенко его уверил, что информация о Протасевиче появилась уже после посадки самолета в Минске.

Также стоит отметить, что в Кремле сегодня заявили, что не знают, какой именно российский олигарх давал деньги "Нехте" (подозревают Мазепина). Кивают на Белоруссию, мол у них есть такая информация, пускай и рассказывают.

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