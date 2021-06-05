 

Выступление Владимира Путина на ПМЭФ-2021 – прямая трансляция

05.06.2021, 0:02, Разное
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ПМЭФ ежегодно объединяет представителей отечественного и иностранного бизнеса, заметных общественных деятелей, политиков и государственных управляющих. Большое внимание уделяется участию в мероприятии президента России Владимира Путина. 2021 год исключением из этого правила не стал. Речь российского лидера благодаря прямоц трансляции доступна не только сидящим в зале, но и пользователям Сети.



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