Выступление Владимира Путина на ПМЭФ-2021 – прямая трансляция

ПМЭФ ежегодно объединяет представителей отечественного и иностранного бизнеса, заметных общественных деятелей, политиков и государственных управляющих. Большое внимание уделяется участию в мероприятии президента России Владимира Путина. 2021 год исключением из этого правила не стал. Речь российского лидера благодаря прямоц трансляции доступна не только сидящим в зале, но и пользователям Сети.