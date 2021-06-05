Минэнерго Белоруссии отреагировало на критику АЭС со стороны Евросоюза

В пятницу, 4 июня, пресс-служба министерства энергетики Белоруссии заявила, что ключевые рекомендации, которые были сформулированы по итогам стресс-тестов БелАЭС, выполнены.

В сообщении ведомства также говорится, что эксперты Европейской группы регулирующих органов в области ядерной безопасности (ENSREG), которые посетили площадку БелАЭС в феврале 2021 года, положительно оценили уровень выполнения рекомендаций по безопасности.

Сейчас белорусские специалисты занимаются реализацией остальных пунктов плана – заняты исследовательской и экспертной работой. Как подчеркнула пресс-служба минэнерго Белоруссии, это требует больше внимания и времени. Работа рассчитана до конца 2025 года.

“Как и многие другие европейские государства, Беларусь реализует ее поэтапно. С вводом первого энергоблока БелАЭС в промышленную эксплуатацию эта работа продолжится. И здесь нет противоречий, ведь самая важная часть мероприятий уже реализована”, – отмечается в сообщении ведомства.

Напомним, ранее еврокомиссар по энергетике Кадри Симсон сообщила, что Еврокомиссия сожалеет о решении республики начать коммерческую эксплуатацию БелАЭС без учета всех рекомендаций по безопасности, которые содержатся в отчете по итогам стресс-тестов Евросоюза от 2018 года. Она также отметила, что все рекомендации Минск должен срочно выполнить.