Кировских чиновников наградили автомобилями и квартирами за победу школьников на олимпиаде

По итогам всероссийской школьной олимпиады власти Кировской области выделили 78 миллионов рублей на обеспечение подарками сотрудников областной администрации, способствовавших победе учащихся.

Среди подарков, 4 квартиры в новостройке в центре Кирова, 5 автомобилей BMW и 3 автомобиля Mercedes. На оставшиеся средства победившим школьникам были куплены подарочные наборы для праздничного стола и напечатаны поздравительные грамоты.

Награжденные сотрудники департамента образования области и члены их семей выразили благодарность школьникам и пожелали им дальнейших успехов и побед.

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