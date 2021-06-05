 

Кировских чиновников наградили автомобилями и квартирами за победу школьников на олимпиаде

05.06.2021, 9:11, Разное
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По итогам всероссийской школьной олимпиады власти Кировской области выделили 78 миллионов рублей на обеспечение подарками сотрудников областной администрации, способствовавших победе учащихся.

Среди подарков, 4 квартиры в новостройке в центре Кирова, 5 автомобилей BMW и 3 автомобиля Mercedes. На оставшиеся средства победившим школьникам были куплены подарочные наборы для праздничного стола и напечатаны поздравительные грамоты.

Награжденные сотрудники департамента образования области и члены их семей выразили благодарность школьникам и пожелали им дальнейших успехов и побед.

Ненадежный источник: ИА “Панорама”



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