 

Мэр Будапешта в отместку премьеру Орбану провел антикитайские переименования улиц

04.06.2021, 23:48, Новости дня
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Оппозиционный мэр Будапешта Гергей Карачонь, которого считают основным кандидатом, чтобы возглавить венгерскую оппозицию на выборах 2022 года, поставил премьер-министра Венгрии Виктора Орбана в неловкое положение перед его китайскими союзниками, проведя серию провокационных наименований улиц, информирует издание Politico.

Благодаря мэру Гергею Карачоню, в Будапеште появились улицы Далай-ламы, улицы Свободного Гонконга, улицы епископа Се Шигуан. Такие названия улиц создают проблемы Орбану, стремящемуся стать надежным союзником Китая в ЕС. Ранее его вето помогло предотвратить единый европейский ответ на репрессивные меры Пекина против Гонконга. Венгрия также вакцинирует некоторых своих граждан китайской вакциной Sinopharm COVID-19, в отличие от своих аналогов из ЕС, говорится на сайте издания Politico.

По словам Карачоня, названия являются символическим способом противостоять плану Орбана пригласить базирующийся в Шанхае университет Фудань построить кампус в Будапеште с помощью китайских займов для размещения 6 тыс студентов. Проект вызвал раздражение у многих венгров после сообщения о том, что он будет расположен в том же месте, что и запланированный проект «Студенческий город», предназначенный для обеспечения молодых венгерских студентов доступным жильем.

«Мы против запланированного проекта Фудань, а не против Китая», – сказал он. «Хотя мы не можем исключить возможность потенциальной реакции со стороны Китая, мы стремимся поддерживать наши хорошие отношения с Китаем и китайской общиной в Будапеште. Тем не менее, я буду продолжать выступать за защиту прав человека, когда это необходимо, и призываю лидеров всего политического спектра сделать это» резюмировал мэр Будапешта. Несмотря на эти объяснения, многие в Венгрии считают историю с антикитайскими названиями улиц началом предвыборной кампании Карачоня, пишет Politico.

Напомним, что Власти Венгрии и российская газодобывающая компания «Газпром» достигли предварительного соглашения о поставках газа сроком на 15 лет.



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