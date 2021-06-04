В Петербурге прокуратура отменила постановление о возбуждении уголовного дела

…из-за граффити с Навальным.

Петербургская прокуратура отменила постановление о возбуждении уголовного дела о вандализме по мотивам политической вражды (ч. 2 ст. 214 УК) из-за граффити с политиком Алексеем Навальным на трансформаторной будке. Об этом сообщает ОВД-Инфо со ссылкой на адвоката Марию Беляеву.

Прокуратура посчитала незаконным и необоснованным решение о возбуждении дела в связи с граффити, отмечает адвокат. «Отмена постановления о возбуждении уголовного дела — это еще лучше, как будто уголовного дела нет, не было и не будет», — пояснила защитница.

Беляева заявила, что во время допроса еще в качестве свидетеля ее подзащитный — один из авторов рисунка — подчеркивал, что граффити никак не связано с разжиганием политической или идеологической ненависти.

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«Это был акт выражения милосердия и сострадания человеку, который вернулся в свою страну, зная, что будет отправлен в тюрьму.

Таким образом для моего подзащитного важно было поддержать его как человека», — подчеркнула сторона защиты. Это не было актом вандализма, пояснила Беляева: «Это была фотография счастливого улыбающегося человека с сердечком и подписью «Герой нашего времени». Исключительно акт сострадания от человека к человеку», — сказала адвокат.

Граффити с Навальным нарисовали 28 апреля. Об уголовном деле из-за рисунка стало известно уже 29 апреля. В связи с этим в качестве подозреваемых допросили четырех человек, отмечает ОВД-Инфо.

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