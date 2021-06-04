 

Дерматолог сообщил, что бороздки на ногтях могут предупреждать об опасных болезнях

04.06.2021, 23:24, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Росс Перри, дерматолог, рассказал, что возникновение гребней на ногтевой пластине может указывать на старение, нехватку витаминов, обезвоживание или экзему. Специалист напоминает, что в определенных случаях подобные изменения могут предупреждать человека о серьезных болезнях.
Полосы или бороздки на ногтях часто безвредны и считаются нормальным явлением, которое происходит в процессе старения человека. Они появляются по мере зрелости, что взаимосвязано с замедлением процесса роста и обновления клеток. Изменение ногтевых пластин часто говорит о нехватке витамина A или же о дефиците кальция, белка, железа. Физические травмы также приводят к появлению дефекта.

Но специалист заявляет, что у некоторых гребни могут сигнализировать о развитии патологического процесса в организме. Такая визуальная симптоматика указывает на проблемы с почками или на диабет. Вертикальная полоса может быть следствием экземы, паронихии, псориаза или инфекции. Горизонтальные гребни (линии Бо) указывают на болезни периферических сосудов, скарлатину, эпидемический паротит, корь или даже пневмонию. Доктор сообщает, что пятна белого цвета часто не приносят вреда, но если линии идут параллельно, то это считается симптомом низкого уровня белка в крови. Эксперт предупреждает, что если у человека видоизменяются ногтевые пластины, то лучше всего посетить доктора.

Источник: ufatime.ru



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Новости без цензуры

04.01 / Кремль сообщил о путешествии Путина на Рождество

27.10 / Мнение: Американская попытка перемирия потерпела неудачу

14.09 / Эксперт о судьбе Лукашенко: Проживет оставшиеся годы на даче в Подмосковье

17.08 / Фестиваль “Короче” начался и объявил состав жюри: Кристина Асмус, Клим Шипенко и не только

20.10 / Айза Анохина показала новый образ 4-летнего сына Элвиса с дредами

11.11 / Мнение: Ответственный за Карабах

25.05 / Россиянам готовят новые выплаты с 1 сентября – подробности

24.04 / Наташа Королева удивила поклонников новым подростковым имиджем

19.04 / Альбина Джанабаева поделилась первым фото новорожденной дочери

25.04 / Геронтолог назвал возраст, после которого опасно худеть

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика