Дерматолог сообщил, что бороздки на ногтях могут предупреждать об опасных болезнях

Росс Перри, дерматолог, рассказал, что возникновение гребней на ногтевой пластине может указывать на старение, нехватку витаминов, обезвоживание или экзему. Специалист напоминает, что в определенных случаях подобные изменения могут предупреждать человека о серьезных болезнях.

Полосы или бороздки на ногтях часто безвредны и считаются нормальным явлением, которое происходит в процессе старения человека. Они появляются по мере зрелости, что взаимосвязано с замедлением процесса роста и обновления клеток. Изменение ногтевых пластин часто говорит о нехватке витамина A или же о дефиците кальция, белка, железа. Физические травмы также приводят к появлению дефекта.

Но специалист заявляет, что у некоторых гребни могут сигнализировать о развитии патологического процесса в организме. Такая визуальная симптоматика указывает на проблемы с почками или на диабет. Вертикальная полоса может быть следствием экземы, паронихии, псориаза или инфекции. Горизонтальные гребни (линии Бо) указывают на болезни периферических сосудов, скарлатину, эпидемический паротит, корь или даже пневмонию. Доктор сообщает, что пятна белого цвета часто не приносят вреда, но если линии идут параллельно, то это считается симптомом низкого уровня белка в крови. Эксперт предупреждает, что если у человека видоизменяются ногтевые пластины, то лучше всего посетить доктора.

Источник: ufatime.ru