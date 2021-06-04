 

Путин обвинил США в попытках сдержать развитие России

04.06.2021, 23:04, Разное
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Российский лидер заявил о планах обсудить с американским коллегой вопросы отношений двух стран. Владимир Путин отметил, что сегодня они находятся на чрезвычайно низком уровне. “Мы это все хорошо знаем”, – подчеркнул он.

Президент России намерен поговорить с Байденом о процессах разоружения, стратегической стабильности, региональных конфликтах, борьбе с терроризмом. Помимо этого, лидеры двух государств затронут тему борьбы с пандемией коронавируса и вопросы экологического характера.

Путин добавил, что Соединенные Штаты пытаются сдержать развитие России. Он обвинил американские власти в том, что они используют санкции как рычаги экономического давления и пытаются влиять на внутриполитические процессы в стране, опираясь на силы, которые они считают своими.

Напомним, встреча Владимира Путина и Джо Байдена состоится 16 июня в Женеве. Представитель Кремля Дмитрий Песков рассказал, что политики пообщаются как один на один, так и с участием членов делегаций и помощников. Будет ли сделано официальное заявление по итогам переговоров, не уточняется.

Российская сторона не исключает, что беседа коснется Украины. Пресс-секретарь заверил, что Владимир Путин хорошо разбирается в той теме и, если понадобится, готов разъяснить коллеге позицию Москвы.



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