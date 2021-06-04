Контуры под колготами – Личное мнение

Зашла к Светке Бондарчук посмотреть, как протекает её семейная жизнь с питомцем.

Отвлеклась, правда, на половой член. Причём, не питомца.



Фото: Соцсети

Член принадлежит какому-то артисту балета. Какому именно? Я не в курсе: я балет не люблю. Мне там, как и всякому думающему человеку, скучно.

Поговорим о другом.

Почему в 21 веке артисты балета выходят на сцену в дурацких колготках?

Может, раньше — пару веков назад — альтернативы этим колготкам и не было. Но сейчас-то — в эру космического туризма и CRISPR — пора бы уже придумать, во что можно переодеть пляшущих мужиков.

И не надо мне тут заливать про традиции. Традиции, знаете ли, бывают совершенно идиотскими. Кто-то ёршик для мытья бутылок под носом лет 40 таскает, считая это своей личной традицией. Кто-то — в смешных колготках по сцене прыгает. Тоже традиция.

А я смотрю на некоторые традиции и думаю: люди настолько зашорены, что не видят абсурдности привычного.

Я вижу. Вижу, что очертания яиц и члена под колготками — это, пусть на балетной сцене и привычно, но абсурдно.

Да что там балет!

В жизни каждого и каждой из вас, уверена, найдётся что-то подобное: то, к чему вы привыкли, но то, что человеку с незамыленным взглядом непременно покажется нелепым.

Что это? Признавайтесь!

Или вы со своим абсурдом настолько срослись, что, даже приложив усилие, не сможете его вычислить?

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