 

Мнение: Лукашенко не доверяет Путину?

04.06.2021, 22:52, Разное
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…или Путин во время сочинской встречи  с Лукашенко не захотел обсуждать такую «мелочевку», как разворот в Минск самолета авиакомпании Ryanair, летевшего из Афин в Вильнюс?

На экономическом форуме в Санкт-Петербурге Владимира Путина спросили про Романа Протасевича. Президент ответил:

«У нас тут (на ПМЭФ — Ред.) большая аудитория, петербургский международный форум — экономический. Вы нас затюкали уже вопросами, и меня, и канцлера (Австрии Себастьяна Курца). Какой-то Роман Протасевич, я знать его не знаю, и знать не хочу! Пускай он там делает, что хочет, борется с режимом Лукашенко».

Это что же получается? Лукашенко прилетел в Минск, с ним пять часов проговорил Путин. Потом они вместе отдыхали на яхте. И за все это время Лукашенко ни словом не обмолвился самолет авиакомпании Ryanair, про захват Протасевича?

Фотография отсюда

Источник: Ирек Муртазин



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