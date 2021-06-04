 

Луганск обвинил Зеленского в нарушении Минских соглашений

04.06.2021, 22:50, Новости дня
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Указ президента Украины Владимира Зеленского о введении в действие решение Совета национальной обороны и безопасности страны (СНБО) об «активизации мирного урегулирования в Донбассе» нарушает Минские соглашения, сообщил министр иностранных дел Луганской народной республики (ЛНР) Владислав Дейнего.

«Подписанный Зеленским 2 июня указ, которым он вводит в действие решение СНБО «О некоторых вопросах активизации процесса мирного урегулирования ситуации в Донецкой и Луганской областях», явно направлен на целенаправленное усугубление конфликта», – цитирует Дейнего ЛуганскИнформЦентр.

Он подчеркнул, что «это явное нарушение Минских соглашений и отход от международных обязательств». «Зеленский фактически продвигает все тот же законопроект о «политике переходного периода», который, по сути, полностью перечеркивает обязательства Украины по Минским соглашениям. Никакое «правосудие переходного периода» не предусматривается ни Комплексом мер, ни какими бы то ни было иными подписанными в рамках Минских переговоров документами», – указал Дейнего.

«Вместо предусмотренного Минскими соглашениями особого статуса, закрепленного в конституции [Украины], вместо запрета преследования и наказания, вместо полного восстановления социально-экономических связей и права на трансграничное сотрудничество с Россией украинская власть для Донбасса предусматривает люстрацию и ущемление в гражданских правах, продолжение экономической блокады и ограничение свободы передвижения», – сказал Дейнего.

Ранее Зеленский подписал указ, которым ввел в действие решение СНБО «об активизации мирного урегулирования в Донбассе». Указ, в частности, обязывает кабинет министров в трехмесячный срок отработать с привлечением Службы безопасности Украины (СБУ) вопрос об отзыве сетевых ресурсов, которые выделены в пользование операторам телекоммуникаций, находящихся на неподконтрольных территориях Донбасса или «используются в информационной агрессии Российской Федерации против Украины».

Кроме того, согласно указу, кабмин Украины должен в двухмесячный срок подготовить законопроекты о внедрении на неподконтрольных Киеву территориях «правосудия переходного периода», в течение 2021 года завершить обустройство контрольных пунктов въезда-выезда на линии соприкосновения сторон конфликта и создать вблизи каждого контрольного пункта гуманитарно-логистические центры, сервисные центры для предоставления социальных, административных, банковских, медицинских, почтовых услуг.

Ранее в ЛНР обвинили Украину в саботаже обсуждения политических вопросов на переговорах и блокировке работы политической подгруппы по Донбассу.

В феврале глава офиса президента Украины Андрей Ермак выступил с утверждением, что Минские договоренности якобы практически невозможно выполнить в той редакции, в которой их подписали. В связи с шестой годовщиной подписания Минских соглашений в российском внешнеполитическом ведомстве заявили, что Киев делает все, чтобы не исполнять обязательства по Минским соглашениям, отказываясь от шанса к миру в Донбассе.



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