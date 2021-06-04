Путин призвал объединять усилия для недопущения возобновления пандемии

Сохранение очагов коронавируса в мире может затем привести к возобновлению пандемии, поэтому странам нужно объединять усилия в борьбе с этой угрозой, сообщил президент РФ Владимир Путин, открывая встречу с руководителями мировых информационных агентств.

Президент РФ подчеркнул, что мир пока еще не до конца справился с трудностями, связанными с распространением коронавируса, и странам нужно продолжить борьбу с пандемией. Эффективный результат в этой сфере может быть достигнут только в случае объединения усилий, считает российский президент, передает ТАСС.

«Если где-то в мире будут оставаться очаги этой инфекции, то эти очаги могут послужить триггером для того, чтобы они распространялись опять на всю планету. Это затрагивает миллионы людей, это очень опасно, и нам нужно сделать все для того, чтобы не политизировать эти процессы», – указал Путин.

Более того, продолжил российский президент, на второй план должны уйти и выгоды экономического характера. «Нужно во главу угла ставить вопросы гуманитарного характера, борьбы за здоровье и жизни людей. Это самое главное, что нам нужно сделать», – подчеркнул глава государства.

Ранее Путин в ходе выступления на Петербургском международном экономическом форуме отметил, что сотни миллионов людей по всему миру не имеют доступа к вакцинам от коронавирусной инфекции, а помощь этим нуждающимся странам ничтожна, поскольку «своя рубашка ближе к телу». «До тех пор, пока мы не обеспечим широкий, повсеместный доступ к вакцинам от коронавируса, причем на всех континентах, опасность эпидемии и ее новых вспышек никуда не уйдет», – подчеркнул российский лидер.