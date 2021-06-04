Стартап по производству автономных транспортных средств Aurora ведет финальные переговоры о слиянии с новейшим SPAC Рида Хоффмана

Стартап по производству автономных транспортных средств Aurora близок к завершению сделки по слиянию с Reinvent Technology Partners Y, новейшей компанией по приобретению специального назначения, созданной соучредителем и инвестором LinkedIn Ридом Хоффманом, основателем Zynga Марком Пинкусом и управляющим партнером Майклом Томпсоном, согласно нескольким знакомым источникам. с переговорами.

Один из камней преткновения — целевая оценка, которая достигла 20 миллиардов долларов. Сейчас он приближается к 12 миллиардам долларов, и ожидается, что о сделке будет объявлено уже на следующей неделе, заявили несколько источников, просивших не называть их имени, поскольку они не уполномочены обсуждать сделку. Аврора от комментариев отказалась. Reinvent также отказался от комментариев.

Трио Хоффмана, Пинкуса и Томпсона, оптимистично настроенные по поводу концепции, которую они называют «масштабным венчурным капиталом», сформировало три SPAC, или компании с пустыми чеками. Два из этих SPAC объявили о слиянии с частными компаниями. В феврале Reinvent Technology Partners объявили о сделке по слиянию с компанией Joby Aviation, производящей электрические системы вертикального взлета и посадки, которая будет зарегистрирована на Нью-Йоркской фондовой бирже в конце этого года. Reinvent Technology Partners Z объединилась со стартапом по страхованию жилья Hippo.

Их последний SPAC, известный как Reinvent Technology Partners Y, оценил первичное публичное размещение 85 миллионов единиц в 10 долларов за штуку, чтобы привлечь 850 миллионов долларов. Согласно нормативным документам, SPAC выпустил дополнительно 12,7 миллиона акций для покрытия распределений с общей валовой выручкой в ​​размере 977 миллионов долларов. Единицы торгуются на бирже Nasdaq и торгуются под тикером «RTPYU».

У Авроры уже есть отношения с Хоффманом. В феврале 2018 года Aurora привлекла 90 миллионов долларов от Greylock Partners и Index Ventures. Хоффман, партнер Greylock и Index Ventures, Майк Вольпи стал членом совета директоров Aurora в рамках раунда Series A. В следующем году Aurora привлекла более 530 миллионов долларов в раунде серии B, возглавляемом Sequoia Capital и включенным из Amazon, T. Rowe Price Associates. В раунде также приняли участие Lightspeed Venture Partners, Geodesic, Shell Ventures и Reinvent Capital, а также предыдущие инвесторы Greylock и Index Ventures.

Хотя появление Хоффмана и Reinvent по обе стороны сделки SPAC было бы необычным, это не беспрецедентно. Например, компания по производству пустых чеков, созданная Т.Дж. Роджерсом, объявила в феврале о слиянии с Enovix, компанией, производящей аккумуляторные батареи, которой он является директором с 2012 года и является ее крупнейшим акционером, сообщает Bloomberg в то время. В этом случае Хоффман является членом совета директоров, но не его крупнейшим акционером.

У Aurora, основанной в 2017 году Стерлингом Андерсоном, Дрю Багнеллом и Крисом Урмсоном, был успешный год. В декабре компания достигла соглашения с Uber о покупке автопилота компании, занимающейся вызовом пассажиров, в рамках сложной сделки, в рамках которой объединенная компания оценивает стоимость объединенной компании в 10 миллиардов долларов.

Аврора не заплатила наличными за Uber ATG, компанию, которая была оценена в 7,25 миллиарда долларов после инвестиций в 1 миллиард долларов в 2019 году от Toyota, DENSO и SoftBank’s Vision Fund. Вместо этого Uber передал свою долю в ATG и инвестировал 400 миллионов долларов в Aurora. Согласно заявлению в Комиссию по ценным бумагам и биржам США, в результате сделки Uber получила 26% акций объединенной компании. (Напомним, что Uber владел 86,2% акций (на полностью разводненной основе) в Uber ATG, согласно документам в SEC. Инвесторы Uber ATG владели совокупной долей в компании в размере 13,8%).

С момента приобретения Aurora последние несколько месяцев занималась интеграцией сотрудников Uber ATG, и теперь в ней работает около 1600 человек. Недавно Aurora заявила, что достигла соглашения с Volvo о совместной разработке автономных грузовиков для Северной Америки. Это партнерство, которое, как ожидается, продлится несколько лет и будет осуществляться через подразделение автономных решений Volvo, будет сосредоточено на разработке и развертывании грузовиков, предназначенных для автономной работы на автомагистралях между хабами для клиентов Volvo.

В марте Aurora сообщила в нормативной документации, что продала 54,9 миллиона долларов в ходе размещения акций, которое стартовало в марте 2021 года.

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