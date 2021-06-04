Последние VTimes наступают

Законотворчество выжженной земли, или Как нам предложили не высовываться.

Независимое СМИ VTimes, учрежденное менее года назад выходцами из команды «Ведомостей», объявило о своем закрытии. Проект, который создавался ради сохранения стандартов деловой журналистики, не смог продолжить свою работу после того, как был признан иноагентом. Если для крупных СМИ, имеющих внешнюю поддержку, вроде «Радио «Свобода» статус иноагента означает заметные риски и ограничение деятельности в России, фактическое возвращение ко временам холодной войны, когда «Свобода» вещала из-за рубежа, то молодому медиа VTimes Минюст де-факто подписал смертный приговор. Под угрозой, очевидно, крупнейший независимый проект на русском языке — «Медуза» (теперь мы обязаны каждый раз упоминать, что и «Медузу» Минюст включил в реестр СМИ-иноагентов — Ред.).

За новостью о VTimes стоит характерная для РФ 2021 года человеческая драма. Когда государство разрушает очередной хороший проект — в медиа, образовании или бизнесе, — на его руинах остаются люди, способные действовать самостоятельно. У них достаточно опыта и энергии для того, чтобы продолжить дело своей жизни без справки от государства и тем более без его поддержки. Их единственная мечта заключается в том, чтобы им не мешали работать, — и тогда они отстроят разрушенное заново. Современный мир все еще открыт и дает нам инструменты для совместной работы.

Если нельзя открыть свой телеканал, значит, мы идем на YouTube. А если нельзя читать лекции в здании университета, значит, мы объявляем домашние семинары в Zoom.

Когда VTimes открывался год назад, его основатели действовали «по ситуации» — и вполне рационально. Хорошо, мы не можем больше работать в крупном медиахолдинге, в котором сменился собственник, а затем главный редактор и редакционная политика. Но мы все еще можем писать тексты на собственном сайте и собирать пожертвования от лояльной аудитории. Ведь и то, и другое не запрещено в России. Пусть большое государственное начальство делят крупные медиаактивы, мы начнем все с нуля и сделаем лучше.

Но проекты можно открывать и поддерживать, когда правила игры устоялись. За постпандемийный год РФ изменилась драматически: лидер оппозиции Алексей Навальный оказался в тюрьме, структуры его сторонников разгромлены, появились первые иноагенты — физические лица, был активирован «спящий» закон о СМИ-иноагентах, действующий с 2017 года, в результате чего на грани закрытия оказалась та же «Медуза», ужесточается закон о нежелательных организациях, за сотрудничество с которыми можно будет получить до шести лет тюрьмы, самым эффективным средством политической конкуренции с оппонентами власти накануне выборов в Госдуму стали обыски и задержания.

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VTimes делался для одной РФ — той, что мы знаем еще из десятых, «гибридной», построенной вокруг хрупкого баланса общественных интересов, когда крупные активы во всех сферах уже консолидировались государством, но еще можно было без страха говорить, что думаешь, — а начал работать совсем в другой, новой реальности. Законотворчество и правоприменение, если это можно так называть, в последнее время ведется в рамках тактики выжженной земли: ничего несанкционированного на уровне личных договоренностей с властями выжить просто не должно. Вы только планируете что-то сделать, как правила меняются, причем новые законы имеют обратную силу.

Вы нарушили все законы Российской Федерации, в особенности те, что еще только будут приняты.

Возможно, найдутся скептики, которые скажут, что деды прекрасно жили без VTimes и «Медузы» и не знали никакого горя. Но даже таким скептикам должно быть ясно, что в нынешних условиях в РФ не могло бы возникнуть ни «Яндекса», ни всех его сервисов, ни сколько-нибудь крупного частного бизнеса вообще — например, телекома, который обеспечивает страну быстрым и дешевым интернетом. В РФ правят хаос и непредсказуемость, когда законы пишутся под конкретную задачу, которая показалась депутатам прикольной и актуальной. Открывать в таких условиях новые проекты — чистое безумие. Даже ландшафт российской политической системы выглядит как криокамера. В выборах, не выходя из анабиоза, участвуют герои 30-летней давности, Зюганов и Жириновский. Если бы нынешний климат опустился на Россию несколько десятилетий назад, мы бы жили в Северной Корее. И сейчас, разрушив любые общественные и частные начинания, выдавив их из страны, чиновники неизбежно запустят процедуру самоуничтожения.

VTimes хотел быть деловым медиа, который честно пишет о рынках и, следовательно, не избегает вопроса о том, как на эти рынки влияет государственная политика. Кажется, что проект пошел ко дну, после того как отраслевые эксперты, привыкшие считать риски, не смогли оценить их после признания нового СМИ иноагентом. Должен ли я сотрудничать со СМИ-иноагентом и давать ему комментарии? Что мне за это будет? Как это отразится на моей карьере в дальнейшем? Никто не знает ответов на эти вопросы, включая, вероятно, самих чиновников Минюста и российских депутатов.

И если искать в действиях государства какую-то логику, то она состоит именно в этом: сеять недоверие и страх, разрушать сложившиеся команды, настойчиво предлагать всем «сидеть тихо».

3 июня параллельно с уничтожением первого издания законом о «СМИ-иноагентах» на Петербургском экономическом форуме проходил деловой завтрак с Марией Захаровой, представительницей МИД. Завтракать предлагалось как раз под разговоры о СМИ-иноагентах. Омлет ела в основном пропаганда — RT, «Комсомольская правда» и «Россия сегодня», — а речь шла о гонениях на свободу слова в США.

Кирилл Мартынов

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