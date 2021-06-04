 

Австралийские ученые предложили инновационный эффективный способ лечения бессонницы

04.06.2021, 22:26, Разное
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Австралийские исследователи презентовали новый способ избавления от бессонницы, доказавший свою эффективность. Важным отличием методики является отсутствие в её механизме необходимости в использовании медицинских препаратов.
Отправной точкой публикации стал тот факт, что традиционная медицина обычно в рамках терапии бессонницы использует ряд седативно-снотворных препаратов, к числу которых, например, относятся бензодиазепины. Существенным недостатком таких профильных лекарств является сопутствующий их применению эффект привыкания. В то же время, по словам медиков, бессонница несомненно нуждается в лечении, поскольку способна вызвать в перспективе ряд других опасных заболеваний – как физиологических (диабет и болезни сердечно-сосудистой системы), так и психических (тревожное состояние, депрессия и т.п.). В качестве адекватной альтернативы ученые, представляющие Университет Флиндерса (Австралия), предложили свою методику – когнитивно-поведенческую терапию бессонницы (CBTi). В рамках клинического обзора специалисты описали четырехсессионную программу лечения, адаптированную к временным ограничениям, знаниям и возможностям персонала общей практики. Кроме того, исследователи в настоящий момент реализуют проведение двух испытаний, по результатам которых планируют предоставить GPS набор инструментов и вариантов лечения для пациентов, страдающих бессонницей.

“Чтобы раскрутить мяч, наша пошаговая модель GPS будет выявлять, оценивать и лечить бессонницу с помощью Краткой поведенческой программы лечения бессонницы (BBTi)”, – подытожил один из лидеров исследования, доктор Алекс Свитман. Материалы научной работы были опубликованы в Австралийском журнале общей практики.

Источник: gazetadaily.ru



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