 

Яков Кедми назвал причины пристального внимания Запада к Белоруссии

04.06.2021, 22:26, Разное
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Яков Кедми раскрыл планы Запада относительно ситуации в Белоруссии. Израильский политэксперт назвал причины, по которых США и Евросоюз уделяет столько внимания Минску.
Официальные власти Белоруссии давно раздражают Запад своим нежеланием подыгрывать их политике. Однако после инцидента с арестом Романа Протасевича риторика западных стран еще более ужесточилась. Политолог из Израиля Яков Кедми раскрыл истинные причины столь пристального влияния к Минску.

Эксперт обращает внимание на тот факт, что оппозиция появилась в стране только несколько лет назад. До этого времени Запад не интересовала так называемая «диктатура», и только к концу каденции законно избранного президента Белоруссии активизировались всевозможные интернет-ресурсы. Кедми уверен, что аналогично Запад вмешивался во внутренние дела на Украине или в арабских странах.

При этом все планы Запада не увенчались успехом, по сути, операция ЕС и США провалилась. Заявляя о борьбе с коррупцией, агентура Вашингтона и Брюсселя, по сути, демонстрирует неизменность своих шаблонов и лекал. Все подобные акции четко спланированы ЦРУ и другими подобными спецслужбами. Однако для Белоруссии такая постановка вопроса оказалась попросту неактуальной. Здесь уже многие десятилетия наблюдается устойчивое развитие и стабильность. В Белоруссии низкий уровень безработицы и работающая экономика, также невысок отток населения из страны.

Единственный укор, который предъявляет Запад к Минску – это отсутствие антироссийских настроений. Именно из-за этого и появился миф о диктатуре в государстве, которая так и не была доказана. Однако стратеги Вашингтона и Брюсселя просчитались, подумав, что народ Белоруссии поддержит митингующих против Лукашенко. Ситуация показала, что Минск не склонен идти на уступки Западу, предпочитая восточный вектор своего сотрудничества.

Источник: inforeactor.ru



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