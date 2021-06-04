 

Ученые рассказали о большой опасности курения для органов зрения: “Разрушает защитный слой”

04.06.2021, 22:26, Разное
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Немецкие исследователи провели исследование, в ходе которого изучили возможные последствия для органов зрения пристрастия к курению. Выяснилось, что пагубная привычка способна спровоцировать появление целого ряда опасных заболеваний глаз.
В процессе исследования ученые, представляющие Немецкое офтальмологическое общество (Гейдельберг, Германия), изучили динамику развития здоровья 535 пациентов, обратившихся к медикам после появления у них симптоматики синдрома сухого глаза – царапин, жжения, покраснения глаз, появления чувствительности к свету, нечеткого зрения или проблем с экраном компьютера. Мероприятия по осмотру глазной поверхности и оценке индивидуальных симптомов проводились регулярно, а также исследователями выявлялись потенциальные факторы риска, связанные с клинической картиной. Отмечается, что, наряду с разными заболеваниями в виде ревматоидного артрита или гипертонии, у участников исследования имелась общая пагубная привычка – курение. На основании полученных результатов исследования специалисты сделали вывод, что пристрастие к сигаретам в немалой степени спровоцировало вышеупомянутые симптомы. Однако исследователи подчеркнули, что курильщики могут столкнуться не только с синдромом сухого глаза – среди болезней органов зрения “значатся” глаукома, катаракта или возрастная макулярная дегенерация (ВМД). К слову, медики отметили, что активные курильщики имеют риск появления катаракты на 30%, а ВМД на 83% по сравнению со своими некурящими визави.

“Слезная пленка защищает поверхность глаза от внешних воздействий. Однако дым может разрушить этот защитный слой и сделать глаз более уязвимым для травм”, – пояснили свои выводы эксперты. Материалы научной работы были опубликованы в Ophthalmology.

Источник: ufatime.ru



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