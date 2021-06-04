 

В АРМА заявили, что в Киеве стреляли в замглавы агентства Павленко

04.06.2021, 22:24, Новости дня
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“Утром 2 июня у собственного дома совершено нападение на заместителя председателя АРМА Владимира Павленко. По информации правоохранительных органов, неустановленные лица совершили несколько выстрелов из огнестрельного оружия, в результате чего Павленко получил ранения средней степени тяжести”, – говорится в сообщении.

Замглавы АРМА сейчас находится в больнице, его состояние стабильное, угрозы жизни нет, отметили в пресс-службе.

Контекст:

1 апреля АРМА сообщило, что в помещении центрального аппарата агентства и дома у нескольких сотрудников проходят обыски. Обыски проводили у и.о. председателя АРМА Виталия Сигидина, заместителя председателя АРМА Владимира Павленко, начальника управления менеджмента активов агентства Вахтанга Бочоришвили. В ведомстве подчеркнули, что сотрудники агентства предоставили все запрашиваемые документы и необходимую информацию. 

Впоследствии правоохранители пояснили, что следователи Госбюро совместно с Офисом генпрокурора, Нацполицией и СБУ провели более 50 обысков в рамках расследования дела о незаконном завладении более $400 тыс. Эти деньги были на хранении в АРМА и, по данным следствия, переведены работниками агентства на счета третьих лиц.

В расследованиях “СтопКора” и “Украинской правды” в феврале сообщалось, что деньги арестовали в июне 2020 года в рамках дела об убийстве. Арестованное имущество передали в управление АРМА. В декабре 2020 года Игорь Король, 24-летний уроженец Венгрии, зарегистрированный в Киеве, обратился в агентство за деньгами – сослался на решение суда, который якобы отменил арест и определил его владельцем средств.

АРМА перечислило средства Королю. Однако впоследствии оказалось, что суд не выносил решение, на которое тот сослался. 

После исчезновения денег руководству АРМА начали поступать угрозы. Сотрудникам обливали подъезд кровью, подбрасывали свиную голову, куклу вуду, бросали учебную гранату в такси.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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