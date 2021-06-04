 

Суперкубок УЕФА 2021: “Челси” сыграет против “Вильярреала” в Белфасте

04.06.2021, 22:24, Новости дня
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Отмечается, что стадион является домашней ареной для клуба “Линфилд”, на нем свои матчи проводит также национальная сборная Северной Ирландии.  

В то же время матчи за Суперкубок УЕФА в 2022-м и 2023 году пройдут в Хельсинки (Финляндия) и Казани (РФ).

Поединок “Челси” и “Вильярреала” состоится 11 августа, говорится в сообщении на сайте лондонского клуба.

Контекст:

“Вильярреал” в серии пенальти вырвал победу над “Манчестер Юнайтед” в финале Лиги Европы.

“Челси” стал победителем Лиги чемпионов 29 мая, обыграв в финале турнира чемпиона Англии, клуб “Манчестер Сити”, за который выступает капитан сборной Украины Александр Зинченко.

“Челси” уже побеждал в Суперкубке УЕФА. В 1998 году лондонский клуб со счетом 1:0 обыграл мадридский “Реал” (Испания).

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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