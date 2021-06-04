“Сучка не захочет – кобель не вскочит”. Священник УПЦ заявил, что женщина, давшая согласие на секс, не должна делать аборт

Пост священника вызвал большой резонанс. Позже Дедюхин несколько раз отредактировал свою публикацию, но потом удалил ее, скриншот сохранился у hromadske.

В посте Дедюхин писал, что у людей отсутствуют причинно-следственные связи.

“Если хотя бы на мгновение приспустить перепонки между извилинами, то можно узнать, что эмбрион в матку попадает в результате определенных действий, совершенных самой женщиной. Как там старые люди говорят: “Сучка не захочет – кобель не вскочит”. И если ты уже дала согласие на одно, то, пожалуйста, неси ответственность”, – отметил священник.

Скриншот: hromadske.ua

В своем посте Дедюхин также писал, что ответственность мужчины гораздо больше, потому что “у нас патриархат”.

В комментарии hromadske заместитель главы управления внешних церковных связей ПЦУ Евстратий Зоря сказал, что не поддерживает таких высказываний Дедюхина и считает их хамством.

“Пасторская культура, образованность, общая культура должны бы были подсказывать, что можно говорить, а чего нельзя, что приемлемо в публичном пространстве, а что неприемлемо. К сожалению, кому-то не хватает культуры”, – отметили Зоря.

По его словам, Дедюхину неоднократно делали замечания по поводу его высказываний, но “он их не хочет слушать”.

Коллеги по партии заявили, что слова Дедюхина являются исключительно его мнением и не отражают позицию политсилы. Об этом сообщили 2 июня на странице в Facebook “Европейська Солідарність Полтавщина”.

“Такие посты не должны писать депутаты”, – заявил глава секретариата полтавской ячейки партии, депутат Полтавского облсовета Игорь Процай.

https://www.facebook.com/EuroSolydarityPoltava/posts/296571005337321

Нардеп от “Европейской солидарности” Ирина Геращенко 2 июня в Facebook написала, что защита семейных ценностей не имеет ничего общего с унижением женщины, лишением ее права выбора и навязыванием домостроя.

“Аборт – это стресс, шок, отчаяние для женщины. Минимизировать их нужно через сексуальное образование подростков, пропаганду здорового образа жизни, чтобы женщина осознала важность своего здоровья и имела доступ к качественной медицине”, – заявила она.

Геращенко отметила важность доступности контрацептивов и создания условий, при которых женщина могла бы совмещать материнство и карьеру.

“Статистика безжалостна: украинские мужчины в среднем уделяют 10 минут в день на воспитание детей. Об этом святые отцы не хотят пост написать?” – резюмировала нардеп.

https://www.facebook.com/iryna.gerashchenko/posts/3996858480401935

—