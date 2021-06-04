Малюська. Коломойский точно подпадает под критерии олигарха. Как и Порошенко

“Здесь звучало много манипуляций. Например, что господин Коломойский не попадает под критерии олигарха. Неправда. Давайте вы будете читать закон, а не статьи журналистов, у которых нет юридического образования. В законе указано, что если твой бизнес-партнер является чиновником в этом списке, наппример народным депутатом, ты имеешь вличние на поилтическую жизнь. Партнеры господина Коломойского официальные в Верховной Раде есть и не один. Поэтому господин Коломойский точно попадает”, – сказал Малюська.

По его словам, “истерики понятны, потому что “Европейская солидарность” осознает, что их лидер тоже автоматически попадает в реестр, потому что соответствует всем критериям, и это тоже понятно”.

Сопредседатель “Европейской солидарности” Артур Герасимов заявил, что “вот они и признают, что писали закон под одного человека”.

“Закон не писался под отдельного человека. Закон писался под олигархическую систему. И у него есть последствия. Последствия простые, их извучил президент: если вы не хотите попасть в реестр, избавтесь вличния на политическую жизнь. Пожалуйста, оставайтесь со своими активами, не подходите к политике, не подходите к земле. Это выбор”, – сказал министр юстиции.

Контекст:

В 2020 году Зеленский заявлял, что готов говорить с крупным бизнесом и обеспечить ему равные правила, а взамен хочет, чтобы олигархи жили и работали по закону. Он считает, что олигархам следует отдать “роли в массовке, а не главные роли”.

15 апреля 2021 года на заседании СНБО Зеленский анонсировал разработку “фундаментального законопроекта о статусе олигарха в нашей стране”. По его словам, законодательная инициатива нацелена, в частности, на то, чтобы олигархи не могли влиять “на выбор страны, на экономику, на законы, на Верховную Раду”.

14 мая секретарь СНБО Алексей Данилов говорил, что, по его мнению, под действие разрабатываемого закона об олигархах подпадает 13 человек, возможно, больше. Их фамилии Данилов назвать отказался.

Законопроект №5599 “О предотвращении угроз национальной безопасности, связанных с чрезмерным влиянием лиц, имеющих значительный экономический или политический вес в общественной жизни (олигархов)” внесли на рассмотрение Верховной Рады 2 июня.

Согласно проекту, олигарх отвечает по меньшей мере трем из следующих признаков: участвует в политической жизни; имеет значительное влияние на средства массовой информации (в том числе интернет-СМИ); является конечным бенефициарным владельцем (контролером) субъекта хозяйствования, является субъектом естественных монополий или занимает монопольное (доминирующее) положение на общегосударственном товарном рынке и в течение одного года подряд поддерживает или усиливает это положение; стоимость активов превышает миллион прожиточных минимумов, установленных для трудоспособных лиц на 1 января соответствующего года.

В случае внесения бизнесмена в реестр олигархов ему будет запрещено участвовать в покупке объектов большой приватизации, финансировать политические партии. Кроме того, чиновники должны будут сообщать о контактах с олигархами, а сами бизнесмены – подавать декларацию в Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции.

В “Европейской солидарности”, комментируя законопроект, заявили, что он направлен лично против Порошенко. Как утверждают в партии, законопроект “никаких настоящих олигархов не ограничивает”.

Коломойский заявлял, что “морально готов” быть включенным в реестр олигархов, если законопроект будет принят в редакции, предложенной президентом. “Если последствия будут только такие, которые прописаны в нынешней версии законопроекта, то я не вижу ничего страшного, если буду в реестре олигархов. Но мое нынешнее “готов” не распространяется на следующие редакции”, – сказал он.

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