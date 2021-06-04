Мнение: Коротко о разном. 04.06.2021

Совсем коротко о разном, что накидали за последние дни.

1. Относительно лица ПМЭФ-2021, то я благодаря этой шумихе узнал, кто такой Даня Милохин. Спасибо всем большое (нет). Хватило одного клипа с Басковым.

На самом деле тут конечно все в порядке. Греф всеми силами воспитывает "квалифицированных потребителей". Милохин, это уже производное от процесса воспитания таких вот "квалифицированных потребителей", где творчество таких деятелей эффективно потребляют, а самих деятелей ставят в пример, для воспроизводства "квалифицированных потребителей". Вздохи на тему того, а почему не шахматист или фигурист тут не уместны, привлекают тот фейс, который привлечет больше медийной известности (и ведь привлек) и поможет повышать узнаваемость банка среди "поколения Тик-Ток" с целью повышения прибыли. В конечном итоге – главное ведь деньги, а Милохин может принести больше денег банку, чем какой-нибудь спортсмен с портретом Путина на перевес. И эта практика воспитания масс куда как эффективнее высокопарной болтовни о патриотизме. Милохин тут не причина, а симптом, в котором заказчик может увидеть результат своих трудов, даже если общество с результата тянет блевать. Но почему так. сам же Греф еще в 2012 году доступно объяснил https://youtu.be/Za0GQb461N4, поэтому совсем не стоит удивляться Милохину представляющему Сбербанк на ПМЭФ-2021, он там весьма логичен и естественен.

2. Дочка Навального идет в политику https://t.me/ubhss/3086 и собирается получать "премию за отца" на фоне раздающихся из Европы угроз наказать Россию за то, что Навальный чалится на зоне. Ранее было много болтовни про политическую карьеру жены Навального, но по всей видимости насмотревшись на печальный опыт Тихановской, с этой идеей не слишком торопятся, двигая на первый план дочку, что сопровождается извержениями грязного белья в стиле опубликованных сегодня переписок Яшина и гоп-компании. Ну и до кучи новость из цикла "запомните этот Твит" – Браудер грозится https://vz.ru/news/2021/6/4/1102653.html освободить Навального из тюрьмы в течение года. Галочку поставим, через год проверим. Если не освободит, будем считать Браудера нечестным человеком. Его честные глаза не могут врать.

3. Путин считает нелепыми обвинения в том, что Россия нападает на американские трубопроводы и мясокомбинаты с помощью российских хакеров. И если в непричастность к атакам на трубопровод еще можно поверить, то кто же поверит, что Россия непричастна к кибер-атаки на мясокомбинаты? В России давно был разработан план кибер-блицкрига против американской говядины! Ждем расследование "Беллингкет", где вся правда об этом преступлении против американского мяса будет раскрыта.

4. Относительно истории с ДПСникам https://lenta.ru/news/2021/06/04/mvd/, который завалил при задержании "гостя из южных стран", то моя позиция не будет оригинальной. Сам факт применения огнестрела должен быть рассмотрен в рамках правовых процедур (если виновен – наказать, невиновен – наградить), угрожавших семье ДПСника – разоружить (наверняка ведь стволы и холодное оружие имеются – можно в режиме локальной КТО), угрожавших семье убийством показательно арестовать и судить по соответствующим статьям, диаспору потерявшую берега наказать рублем. Если государство утрачивает монополию на насилие, угрозы и репрессии, то печальна судьба такого государства. То, что Москва завела дело на местных силовиков, арестовавших ДПСника, отражает понимание Москвы. что "на местах" произошла какая-то хрень. Посмотрим, чем все это закончится. ДПСника сегодня уже отпустили.

5. Ну и да. Всех с праздником. 32 года назад Китай наглядно показал, как надо давить цветные революции, замесив в кашу "свободу и демократию" на площади Тянаньмэнь.

Польза данного события достаточно очевидна, если посмотреть тот путь, который прошел Китай за прошедшие 32 года, а также если вспомнить судьбу СССР, где не нашлось здоровых сил, чтобы проделать это в Москве и внутри сгнивающей КПСС, в результате чего мы получили распад государства, миллионы жертв, огромные территориальные и материальные потери и т.д. и т.п. Последствия чего нам аукаются до сих пор. Китайцы же смогли на выходе из кризиса свернуть на правильную колею развития (в партии еще нашлись здоровые силы, которые собрались и начали убирать гнилье), что мы и наблюдаем сейчас, когда достижения Китая неоспоримы. Крики же про "ужасы Тяньаньмэнь" будут и далее раздаваться, подпитываемые с Запада, который очень сожалеет, что не смог проделать с Китаем то, что проделал с СССР и вынужден теперь всерьез бороться против КНР, чтобы удержать мировую гегемонию, которая как песок ускользает через слабеющие пальцы. Зачистка на площади Тянаньмэнь в историческом масштабе оказалось среди тех событий, которые помешали реализации проекта американской глобализации.

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