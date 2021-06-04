 

Мнение: Минфин избавляется от доллара, торговля нефтью за рубли и китайцы о погублении России

04.06.2021, 22:16, Разное
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1. Сбываются мечты разумных патриотов. Доллар решили убрать из крупнейшего российского резервного фонда, ФНБ. Основной заменой для доллара станут не евро, как ожидали многие, а золото и китайский юань:

https://lenta.ru/news/2021/06/03/fnb/

Министр финансов России Антон Силуанов заявил о радикальном изменении структуры Фонда национального благосостояния (ФНБ), главной российской «кубышки», в ближайший месяц, передает РИА Новости.

В обновленной структуре ФНБ не останется американских долларов, хотя до этого они составляли 35 процентов фонда. Повысится доля евро (с 35 процентов до 40) и юаня (с 15 процентов до 30). В два раза сократится доля британского фунта стерлингов (с 10 процентов до 5), и впервые появится золото в объеме 20 процентов. Японская йена сохранится на уровне 5 процентов.

Логичные действия. Основная часть нашей внешней торговли идёт с Евросоюзом и Китаем (причём китайское направление постоянно растёт), тогда как Соединённые Штаты имеют для нас пренебрежимое значение.

На всякий случай, для тех, что по ошибке считает, что доллар в резервах надо менять на рубль: в данном случае речь идёт о запасах иностранной валюты, а рубли мы себе всегда можем легко напечатать.

2. За пару дней до посадки самолёта с господином Протасевичем в Белоруссии заявили, что хотят перевести торговлю углеводородами в рамках ЕАЭС на рубли:

https://www.kommersant.ru/doc/4825040

Президент Белоруссии Александр Лукашенко считает, что нужно отказаться от расчетов в долларах США при торговле углеводородами в Евразийском экономическом союзе (ЕАЭС). Он также призвал ускорить формирование общих рынков энергоресурсов странами ЕАЭС. Эти инициативы он озвучил в ходе выступления на заседании Высшего евразийского экономического совета.

Господин Лукашенко заявил, что одна из главных задач для ЕАЭС — скоординировать меры по поддержанию курсов валют и безопасности расчетов стран. «Уверен, пришло время для принятия в ЕАЭС серьезного политического решения по дедолларизации внутренней торговли углеводородами»,— сказал президент Белоруссии, призвав переходить к расчетам в национальных валютах (цитата по ТАСС).

Жаль, что переход на нефтерубль идёт медленнее, чем нужно. Не хочу быть пессимистом, но, вероятно, нам в итоге придётся переходить с нефтедоллара не на нефтерубль, а на нефтеюань.

3. Китайцы весьма здраво оценивают мощь и устойчивость современной России, радуясь, что наше экономическое и политическое сотрудничество усиливается:

https://lenta.ru/news/2021/06/03/china/

Китайская еженедельная газета «Жэньминь жибао» назвала способное «погубить» Россию государство. Материал был опубликован на сайте издания в среду, 2 июня.

Автор статьи привел слова директора Китайского центра при Брукингском институте Ли Чэна, по мнению которого, Россию не может погубить никто, кроме нее самой.

«КНР и РФ — две великие державы, и нет ни одной внешней силы, которая сможет одержать победу над ними, они лишь способны сами погубить себя», — процитировал публицист Ли Чэна.

Кроме того, в публикации журналист утверждает, что Китай и Россия прошли через многочисленные исторические испытания, им не страшны никакие внешние силы. «После более 70 лет КНР и РФ нашли правильный путь для взаимного общения, страны отказываются от присоединения к блокам и конфронтациям, их взаимодействие не нацелено против третьих стран. 70-летняя история китайско-российских отношений — это история того, как страны шли от блока к партнерству, от противоречий к сотрудничеству и обоюдному выигрышу, это путь к достижению равноправия и взаимного уважения», — сделал вывод автор.

Источник: Место для дискуссий



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