Мнение: В сентябре на выборах ПЖИВ одержит сокрушительную победу

Так и будет. Сомневающиеся должны дочитать пост до конца. Но сначала о прошлогодних сентябрьских выборах в Ульяновске, где партия, которую клеймят на всех углах, одержала небывалую победу. Из 40 мест в ГД 36 мест осталось за едросами, которые не пустили в Городскую думу ни одну другую партию. https://73online.ru/r/itogi_vyborov_edinaya_rossiya_sohranila_kontrol_nad_gordumoy_kprf_ne_vzyala_ni_odnogo_mandata-81463

Рецепт победы оказался довольно прост.

1. Было создано якобы протестное, а на самом деле едросовское движение “Против всех”, за которое проголосовало до хрена народа, утащив голоса у оппозиционных кандидатов. Таким образом самая злая, но недалекая часть электората фактически проголосовала за ЕР. Похожий принцип был использован в “Кавказской пленнице” при похищении невесты – “Кто нам мешал, тот нам поможет”.

2. Само собой разумеется, что едросам сильно помогли карантин, запрет присутствия наблюдателей, полное отсутствие информации о времени и местах голосования и пресловутые 146%.

Теперь о выборах в ГД. Какие тузы у ЕР в рукаве?

1. По некоторым сведениям в Думу без лишнего шума поступил законопроект № 1145526-7 об отмене людоедской пенсионной реформы, обсуждение которого намечено на июль. Можно предположить, что ГД этот закон к сентябрю примет. При этом все лавры достанутся ЕР, что существенно поднимет ее рейтинг.

2. Недавно Путин дал поручение правительству о рассмотрении возможности индексирования пенсий работающим пенсионерам, но в ежегодном послании результат рассмотрения не был упомянут. Вероятнее всего положительное решение будет также опубликовано перед выборами в августе-сентябре. ЕР снова окажется на коне.

3. Почешите репу и подумайте сами, почему карантинные мероприятия по ковиду со всеми сопутствующими ограничениями продлены до сентября.

Что оппозиции можно этому противопоставить?

Выбор здесь небогат. Если у лидеров оппозиции хватит мозгов, то они должны постоянно день и ночь по всем СМИ начать долбить о людоедском характере пенсионной реформы и восстановлении справедливости для работающих пенсионеров в части индексации пенсий. В этом случае можно будет часть голосов у ЕР отобрать.

Уместное замечание. Что означает на самом деле ПЖИВ я точно не знаю.))) Означает видимо “пациент жив” несмотря на инфу о его всеми ожидаемой его скоропостижной смерти из-за антинародной позиции.

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