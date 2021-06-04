 

Общество “Знание” заключило соглашения о сотрудничестве на ПМЭФ

04.06.2021, 22:06, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Российское общество “Знание” заключило сразу несколько соглашений на ПМЭФ. Так, был подписан договор о сотрудничестве с Mail.ru Group. Теперь общество и IT-компания будут совместно разрабатывать цифровые решения, популяризировать науку, образование и культуру в России и за рубежом, вовлекать молодежь в реализацию масштабных национальных проектов.

Также “Знание” подписало соглашение с Федеральным агентством по делам молодежи (Росмолодежь). Руководитель органа Ксения Разуваева призналась, что очень рада такому сотрудничеству. Выпускники форумов Росмолодежи, лидеры проектов “Россия – страна возможностей”, “Большая перемена”, “Твой ход” с удовольствием ждут новых лекций и форматов от общества, отметила она.

Но и это еще не все. Такой же договор “Знание” заключило с Санкт-Петербургским политехническим университетом Петра Великого. Подписи под документом поставили ректор учебного заведения Андрей Иванович Рудской и генеральный директор общества Максим Древаль. Это соглашение предполагает всестороннее сотрудничество в целях продвижения идеи непрерывного обучения и популяризации научных знаний.

Напомним, ПМЭФ проходит со 2 по 5 июня. Тема форума в этом году: “Снова вместе. Экономика новой реальности”. Мероприятие проводится в очном формате с соблюдением всех мер эпидемиологической безопасности.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Новости без цензуры

25.09 / Ученые сформировали основу жизни с помощью шести простейших молекул

24.02 / Капитан ВВС Венесуэлы арестован за шпионаж

09.12 / На стройках в Подмосковье выявили почти десять тысяч нарушений

02.05 / Российские звезды поздравили поклонников и показали свои столы на Пасху

12.09 / Мнение: Обсудить будущее

25.05 / МИД России о заявлении Тихановской по поводу задержанной россиянки: Наглая ложь

29.08 / Навальный остается в искусственной коме и подключен к аппарату ИВЛ

29.06 / Крылья второй волны

30.08 / Мнение: Места на тест

24.02 / Принц Гарри и Меган Маркл впервые вышли на связь после объявления о беременности и отказа от королевских привилегий

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика