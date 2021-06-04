Песков назвал сроки начала вакцинации иностранцев в России

Вакцинация иностранцев в РФ может начаться уже в ближайшее время, в течение месяца-двух, сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

«Это вопрос там месяца-двух, наверное. Ну, это будет, конечно, оперативно, потому что спрос большой на вакцину», – приводит РИА «Новости» слова Пескова.

Ранее президент РФ Владимир Путин поручил правительству до конца июня проработать вопрос об организации платной вакцинации от коронавируса для иностранцев в России.

Глава Ростуризма Зарина Догузова на ПМЭФ заявила, что ведомство совместно с туроператорами готово оперативно провести работу по организации туров для вакцинации иностранцев, с использованием электронной визы.