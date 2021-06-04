Теннисистке Сизиковой разрешили покинуть Францию

Российская теннисистка Яна Сизикова, которая была освобождена из-под стражи после 24-часового задержания, может покинуть Францию, за ней не установлен судебный контроль, сообщил ее адвокат Фредерик Бело.

«Задержание не стали продлевать. После освобождения она получила паспорт и может покинуть французскую территорию. В ее отношении не вводился судебный контроль, и это вновь доказывает, что у подозрений в отношении нее нет серьезных оснований», – передает слова защитника ТАСС.

По словам адвоката, спортсменка в ближайшие дни намерена подать жалобу в прокуратуру Нантера в связи с клеветой в ее отношении, передает РИА «Новости».

Ранее газета Parisien сообщила, российская теннисистка Яна Сизикова задержана в Париже из-за подозрения в умышленном проигрыше игры на турнире «Роллан Гаррос» в 2020 году. Следователей SCCJ интересует поединок первого круга женского парного разряда, который Сизикова сыграла в прошлом году с американкой Мэдисон Бренгл против румынок Андреи Миту и Патриции Марии, отмечает газета. Тогда румынки одержали победу со счетом 7:6, 6:4. На победу румынского дуэта были сделаны ставки на несколько десятков тысяч евро в разных странах. В пятницу она была освобождена из-под стражи.

Газета ВЗГЛЯД разбирала причины задержания теннисистки Яны Сизиковой в Париже.