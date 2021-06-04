ВВП РФ в апреле вырос на 10,7%

Рост ВВП РФ в апреле составил 10,7% в годовом выражении, сообщил глава Минэкономразвития Максим Решетников в кулуарах ПМЭФ.

«Рост ВВП РФ составил 10,7% в апреле год к году», – приводит слова министра ТАСС.

Ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что в 2021 году ожидается необычно большой рост глобального ВВП. В прошлую среду Всемирный банк улучшил прогноз по росту ВВП РФ в 2021 году до 3,2%. Днем ранее замминистра финансов Владимир Колычев сообщил, что российская экономика восстанавливается лучше прогнозов правительства.