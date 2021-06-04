 

Мнение: Об аналогии с Протасевичем

04.06.2021, 21:50, Разное
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Не могу понять, почему все те, кто осуждали Ксению Собчак за интервью со «скопинским маньяком», дружно хвалят #Беларусь и Александра #Лукашенко за «интервью» с 26-летним заложником Романом Протасевичем. Ведь то, что показывают, это, по сути, изнасилование в телеэфире. И самого допрашиваемого интервьюируемого, и немалой части зрителей.

Ладно, это ещё не та аналогия. Она – под катом.

В 1938 году, после Аншлюса Австрии, гестапо арестовало дочь Зигмунда Фрейда Анну. Анна провела в застенках ночь, в ходе которой все её родственники страшно волновались. Неизвестность пугала – никто не знал, что с ней сделают. На следующий день её отпустили, а самого Фрейда вызывали на допрос.

Всего лишь на допрос.

Выпуская всемирно известного учёного после допроса, гестаповцы потребовали от него написать предусмотренный формой документ о том, что с ним хорошо обращались. Так на свет появились строки, впоследствии использованные нацистской пропагандой:

«Я, профессор Зигмунд Фрейд, подтверждаю, что после присоединения Австрии к немецкому Рейху власти обходилось со мною почтительно, и я не имею ни малейших претензий к существующему режиму».

Подписывая это признание, 82-летний Фрейд обронил: «Готов порекомендовать гестапо кому угодно».

Излишне напоминать, что Тысячелетний Рейх это всё от бесславного конца не спасло никак… И вот теперь аналогия полная.

Но почему, почему все эти диктаторы и фюреры так надеются, что именно в их случае подобные методы сработают?

Источник: Альманах непредвзятого аналитика



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