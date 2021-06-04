Не пропустите стартапы, представленные на TC Sessions: Mobility 2021

Нам осталось всего пять дней до Сессий TC: Mobility 2021, где тысячи людей, двигающих мобильность, погрузятся в технологию, меняющую правила игры, которая заново изобретает способ перемещения людей — и почти все остальное — по всему миру.

Mobility 2021 — это насыщенное мероприятие, и мы хотим убедиться, что вы знаете обо всем, что произойдет 9 июня. Но сначала сообщение из домашнего офиса: Купите сеансы TC: абонемент Mobility 2021 здесь. Теперь мы вернемся к нашей регулярной публикации.

Мы рассказали вам о невероятном количестве спикеров, и вы найдете широкий спектр тем, которые они затронут в программе мероприятия. Помните, что вы можете посмотреть любой сеанс позже, когда вам будет удобно, благодаря видео по запросу.

Напомним, что посетите нашу виртуальную выставочную площадку. Это один из самых захватывающих аспектов Mobility 2021, который открывает неисчислимые возможности. Здесь вы найдете 28 выдающихся стартапов на ранней стадии, демонстрирующих свои потрясающие технологии и талант.

Hopin, наша виртуальная платформа, позволяет экспонентам планировать и размещать интерактивные демонстрации продуктов в прямом эфире. Не стесняйся. Попросите демонстрацию и начните разговор. Если вы хотите инвестировать, сотрудничать или найти правильное решение для своего бизнеса, на выставке вы найдете возможности, которые ждут вас.

Совет профессионала: Смотрите все презентации стартапов-участников в прямом эфире для редакторов ведущих участников и участников мероприятия во время сеанса обратной связи с презентациями о стартапах (точное время уточняйте в повестке дня).

Готовы начать планировать свою выставочную стратегию? Вот список могущественных мобильных стартапов, представленных на TC Sessions: Mobility 2021.

Заседания TC: Mobility 2021 пройдут 9 июня — всего за пять дней. Возьмите свой пропуск и погрузитесь во всю информацию, образование, сообщества и возможности, предназначенные для продвижения вашего бизнеса.

Заинтересована ли ваша компания в спонсировании или участии в TC Sessions: Mobility 2021? Свяжитесь с нашим отделом спонсорских продаж по заполнение этой формы.

—