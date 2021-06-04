Новосибирского полицейского, который при задержании выстрелил в голову человеку

…отпустили из-под стражи по поручению главы СК.

По поручению главы СК РФ Александра Бастрыкина новосибирского сотрудника ДПС, который выстрелил в голову 19-летнему молодому человеку, впоследствии скончавшемуся в больнице, отпустили из-под стражи.

Следователь изменил меру пресечения в отношении полицейского, избрав подписку о невыезде и надлежащем поведении, сообщается на сайте СК.

Как заявили следователи, двое подозреваемых в применении насилия в отношении силовиков задержаны, следствие намерено ходатайствовать об избрании им меры пресечения в виде заключения под стражу.

Накануне сообщалось, что председатель СК потребовал доложить ему об основаниях квалификации преступления и ходатайства об аресте новосибирского сотрудника ДПС. Тогда же в Главном следственном управлении СК сообщили, что возбудили уголовное дело о применении насилия в отношении представителя власти и оскорблении его (ст. 318 и 319 УК).

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Суд арестовал сотрудника ДПС 31 мая. Региональное управление Следственного комитета ранее сообщало, что 28 мая сотрудник ДПС сопровождал мужчину в служебный автомобиль для установления личности, но этому начал препятствовать его 19-летний знакомый. Силовик нанес молодому человеку удары руками и ногами. После этого полицейский достал из кобуры пистолет системы «ПМ», направил его на потерпевшего и случайно нажал на спусковой крючок. Впоследствии молодой человек скончался в больнице.

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