Доктора объяснили, что может означать метеозависимость

Доктора Сергей Агапкин и Филипп Палеев сообщили, что метеозависимость может сигнализировать о проблемах сердца и сосудов. Они призывают не заниматься самолечением и обращаться к специалистам, чтобы контролировать проблему.

Медики сообщили, что метеозависимость не считается болезнью, но атмосферные колебания усиливают симптомы имеющихся заболеваний. Признаками такого состояния являются слабость, головокружение, повышенное давление, учащенное сердцебиение, ломота, тяжесть в затылке и тошнота. Такая симптоматика может появляться в период перепадов температуры воздуха, атмосферного давления. Неприятные чувства, которые связаны с метеозависимостью, могут указывать на уже имеющиеся болезни.

Метеозависимыми часто бывают люди с гипертонией, сосудистыми нарушениями, и те, кто имеет утрату эластичности сосудистой ткани. Если болезни не лечили, то атмосферные колебания способны вызвать опасные нарушения, так, увеличиваются риски инсультов и инфарктов. Эксперты заявляют, чем длительнее у человека есть не леченная гипертония, тем хуже у него сосуды. Метеозависимость часто возникает в ответ на изменение эластичности сосудов, которые не могут быстро отреагировать на изменяющиеся условия. Специалисты советуют метеочувствительным людям обращаться к докторам за консультацией.

Источник: smotrim.ru