Диетологи напомнили, что нужно есть перед экзаменами

Диетологи сообщили, что в период экзаменов нужно придерживаться правильного питания. Они напоминают, что в рационе должны быть продукты, которые помогут повысить концентрацию внимания и простимулируют работу мозга.

Специалисты советуют, что лучше всего избегать продуктов с высоким содержанием сахара – шоколадки, конфеты, выпечка. Такие лакомства дают лишь недолгую энергию, но когда она расходуется, возникает «заторможенность». Также стоит воздержаться и от жирных продуктов, так как они в период стресса плохо перевариваются.

Хорошими элементами рациона перед экзаменами являются продукты с содержанием глюкозы. В таком источнике энергии нуждается организм в момент сильной нагрузки мозга. В макаронах, хлебе и хлопьях высокое содержание углеводов, поэтому не стоит забывать и о такой еде. Во время изучения конспектов диетологи не советуют делать перекус или обедать. Для трапезы должно быть отведено индивидуальное время.

Для снятия стресса стоит заниматься спортом и встречаться с друзьями. Дети должны всегда при себе иметь бутылку с водой. Опыты ученых продемонстрировали, что новая информация способна усвоиться лучше, когда дети выпивают нормальное количество воды. Но от сладких напитков, кофе и чая лучше отказаться, так как они перегружают нервную систему, а вот отвар тмина помогает стимулировать мозг.

Во время экзаменов нужно есть орехи, сухофрукты и свежие фрукты. Спокойно поспать ночью помогут рис, макароны, хлеб и картофель из-за высокого содержания крахмала. Перед засыпанием можно выпить стакан теплого молока, а утром съесть овсянку или яйца.

Диетологи считают, что улучшить память помогает ананас, так как в нем много витамина C. Хороший источник энергии для памяти – авокадо, имеющий много жирных кислот, а для употребления достаточно только половинки плода. Школьникам необходимо добавить в рацион чернику, которая помогает улучшить кровообращение мозга.

Источник: www.pravda.ru