 

Певица Asti впечатлила поклонников оригинальным макияжем: “Я не волшебник, а только учусь”

04.06.2021, 21:28, Разное
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Популярная певица Анна Дзюба, выступающая под сценическим псевдонимом Asti, разместила на своей странице в Instagram мини-коллаж из трех фотоснимков, на которых предстала перед подписчиками с ультра-оригинальным макияжем на лице. Публикация знаменитости вызвала неоднозначные отзывы от фолловеров.
Стоит отметить, что одной из излюбленных методик позитивного воздействия на поклонников Asti является её стремление максимально отойти от обыденного имиджа и постоянно радовать посетителей своего микроблога разными инновационными “придумками” в области собственного визуального оформления. Не стала исключением и свежая публикация красавицы, в рамках которой она представила очередной сюрприз в виде весьма оригинального мейкапа. Исполнительница нанесла на области век густой слой розовых и мятных теней, подчеркнув их модными двойными стрелками. Также она добавила объема своим губам, используя контурный коричневый карандаш и глянцевую помаду цвета капучино. Красочные фото Asti сопроводила откровениями, в которых пояснила о важности зрителей для своего мироощущения. По словам красотки, каждый выход на сцену перед поклонниками начисто ликвидирует все последствия недосыпов и усталости, традиционно сопровождающих часто гастролирующих звезд. Также она призналась, что на период своего очередного концертного тура отказалась от услуг визажиста и предпочла оформлять свой мейкап самостоятельно. “Макияж на меня влияет всегда как эликсир радости, сразу настроение меняется. Особенно когда он цветной и яркий, и я решила поэкспериментировать. Сделала вчера вот такой макияж с необычными стрелами. Я, конечно, не волшебник, а только учусь, но вроде вышло неплохо? Что скажете?” – обратилась к подписчикам хозяйка аккаунта.

Фолловеры восприняли импровизированное художество певицы весьма положительно. Большая часть посетителей микроблога рассыпалась в комплиментах удачному визуальному решению красавицы, а некоторые из поклонниц возжелали поинтересоваться у любимицы секретами нанесения такого потрясающего, по их мнению, макияжа. Всего за день публикация набрала более 100 тысяч “лайков”.



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