Франция с 9 июня откроет границы для туристов, но есть условия

Государства были поделены на три зоны – “зеленую”, “оранжевую” и “красную”, они определяют условия въезда иностранцев во Францию.

К “зеленой” зоне стран, где нет вспышек коронавируса и не зафиксированы новые штаммы SARS-CoV-2, отнесли страны Евросоюза, а также Австралию, Южную Корею, Израиль, Японию, Ливан, Новую Зеландию и Сингапур.

Привитые граждане этих стран смогут въехать на территорию Франции без теста на коронавирус. Без прививки необходимо будет предоставить отрицательный тест, сделанный максимум за 72 часа до поездки.

В “оранжевую” зону, где ситуация с COVID-19 находится под контролем и где нет штаммов, вызывающих беспокойство, попало большинство стран мира, включая Украину.

Вакцинированные жители этих стран должны будут предоставить тест на коронавирус, сделанный за 48 часов до приезда во Францию. При наличии важной причины для въезда и теста на COVID-19 могут пустить и невакцинированного человека.

В “красной” зоне – страны с риском распространения мутировавших штаммов SARS-CoV-2. Среди них ЮАР, Бразилия, Индия и Турция. Гражданам этих стран въезд во Францию будет возможен только при условии наличия важной причины, но не с целью туризма.

Контекст:

В начале мая Еврокомиссия предложила разрешить въезд в ЕС туристам, которые полностью вакцинированы от COVID-19. Кроме того, Еврокомиссия предусмотрела введение механизма “экстренного тормоза” для противодействия распространению мутаций коронавируса: государство – член ЕС может срочно приостановить въезд для граждан какой-либо страны, которая не является членом союза, если там начинает быстро расти заболеваемость и в случае обнаружения штамма коронавируса, вызывающего озабоченность.

20 мая Совет Евросоюза рекомендовал открыть границы для граждан третьих стран, прошедших полный курс иммунизации одобренной в ЕС вакциной от COVID-19 как минимум за две недели до приезда.

С 16 мая карантин для туристов из Евросоюза отменила Италия. 4 мая премьер-министр Италии Марио Драги объявил о введении “зеленого пропуска” для путешествий по стране со второй половины месяца. Он отмечал, что итальянское разрешение позволит путешествовать из одной страны в другую без карантина при условии, что туристы смогут доказать, что они вылечились от COVID-19, вакцинированы против коронавируса или имеют отрицательный результат теста.

С 7 июня въезд для вакцинированных от COVID-19 туристов открыла Испания.

Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила распространение коронавируса пандемией.

По данным американского университета Джонса Хопкинса, Франция – четвертая в мире страна по числу зарегистрированных случаев коронавирусной инфекции (более 5,75 млн). Согласно информации ВОЗ, за последние сутки во Франции на COVID-19 заболело 8,2 тыс. человек. На 30 мая в стране полностью вакцинированы против коронавируса около 11 млн граждан (16,4% от общего населения страны).

С 3 апреля во Франции действовали усиленные карантинные меры, до этого они были введены лишь в 19 департаментах страны. Во всех регионах введен комендантский час с 19.00, а работников компаний переведены на удаленную работу.

С 3 мая Франция начала смягчать карантинные ограничения вплоть до разрешения въезда для иностранцев. Их анонсировал президент страны Эммануэль Макрон.

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