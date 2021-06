Коммуникационную платформу Трампа закрыли навсегда. Она просуществовала меньше месяца

Коммуникационную платформу From the Desk of Donald J Trump запустили в мае, на ней публиковали пресс-релизы и видео.

Платформа была вспомогательным средством для “масштабных усилий”, над которыми работает команда Трампа, сказал Миллер.

Контекст:

Трамп запустил собственный сайт 4 мая, чтобы общаться со своими сторонниками. На главной странице бывший президент призывает помочь ему “снова сделать Америку великой”. На ресурсе можно увидеть заявления от лица Трампа. Комментарии к ним недоступны, но ими можно делиться в Facebook и Twitter.

После решения независимого надзорного совета Facebook о дальнейшей блокировке аккаунта Трампа в соцсети, экс-президент США заявил, что это является “позором и унижением для всей страны”. Экс-президент обвинил “леворадикальных идиотов в страхе перед свободой слова, а коррумпированные IT-компании – в разрушении выборного процесса в США”.

Каденция Трампа завершилась 20 января, когда в должность вступил новый президент Джо Байден.

9 января соцсеть Twitter навсегда забанила аккаунт Трампа, где было 88 млн подписчиков. Это произошло после того, как Трамп 6 января на митинге перед Белым домом заявил сторонникам, что никогда не признает поражение на выборах, и призвал идти к зданию Конгресса, где должны были объявить победителем выборов демократа Джо Байдена. Протестующие отправились к зданию Конгресса США и штурмом взяли его. В результате беспорядков погибли пять человек, среди них и офицер полиции Капитолия, а в Вашингтоне из-за этого объявили чрезвычайное положение.

6 января были временно заблокированы страницы Трампа в Facebook и Instagram.

19 февраля в интервью изданию Huffpost Трамп заявил, что не будет возвращаться в Twitter, потому что там стало “очень скучно и миллионы людей уходят”. Также экс-президент США назвал отметки о проверке фактов под его постами “позорными”.

Племянница Трампа Мэри утверждала, что из-за блокировки в Twitter ее родственник расстроился больше, чем из-за поражения на выборах президента.

Трамп стал более уравновешенным после того, как перестал пользоваться социальными сетями, и впервые за четыре года – веселее. Об этом 16 апреля написало издание Business Insider.

