Украина увеличит численность контингента для участия в миссии ООН в ДР Конго

Как передает корреспондент издания “ГОРДОН”, соответствующий вопрос обсуждался на заседании Совета нацбезопасности и обороны Украины 4 июня, сообщил на брифинге секретарь СНБО Алексей Данилов.

“Рассматривался вопрос направления национального персонала для участия Украины в миссии ООН по стабилизации в ДР Конго. Там есть наш контингент. Сейчас он будет не на большое количество, но увеличен. Вопрос принят единогласно”, – сказал Данилов.

Контекст:

18-й отдельный вертолетный отряд выполняет задачи в составе миссии ООН по стабилизации ситуации в Конго с 2012 года. Украинские миротворцы осуществляют транспортные перевозки, огневую поддержку наземных сил, воздушное сопровождение военных сил, демонстрацию силы, разведку и наблюдение, поисково-спасательные операции.

По данным Минобороны Украины, численность украинского контингента в ДР Конго – 263 человека.



Елена КРАВЧЕНКО

журналист

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