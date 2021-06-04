 

Украина увеличит численность контингента для участия в миссии ООН в ДР Конго

04.06.2021, 21:26, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Как передает корреспондент издания “ГОРДОН”, соответствующий вопрос обсуждался на заседании Совета нацбезопасности и обороны Украины 4 июня, сообщил на брифинге секретарь СНБО Алексей Данилов. 

“Рассматривался вопрос направления национального персонала для участия Украины в миссии ООН по стабилизации в ДР Конго. Там есть наш контингент. Сейчас он будет не на большое количество, но увеличен. Вопрос принят единогласно”, – сказал Данилов.

Контекст:

18-й отдельный вертолетный отряд выполняет задачи в составе миссии ООН по стабилизации ситуации в Конго с 2012 года. Украинские миротворцы осуществляют транспортные перевозки, огневую поддержку наземных сил, воздушное сопровождение военных сил, демонстрацию силы, разведку и наблюдение, поисково-спасательные операции.

По данным Минобороны Украины, численность украинского контингента в ДР Конго – 263 человека.


Елена КРАВЧЕНКО
журналист

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Новости без цензуры

01.10 / Nature – китайский аппарат поможет подтвердить или опровергнуть наличие воды на Марсе

27.12 / Собянин: Москвичи старше 60 лет смогут записаться на прививку от COVID-19 с 28 декабря

10.10 / Контракт создавшей автомат Шмайссера фирмы на поставку немецкой армии отозвали

22.12 / Савченко предложила лечить украинцев от COVID-19 «калинкой-малинкой»

17.04 / Зеленский считает, что он – не тот, кого ожидал увидеть Путин на посту президента Украины

25.11 / СБУ заявила о разоблачении шпиона из Национальной гвардии Украины

30.09 / Facebook объединил чаты Instagram и Messenger

18.07 / Арестован председатель горсовета Петрозаводска

22.12 / До конца года страны ЕС получат 12,5 млн доз вакцины Pfizer/BioNTech

19.10 / Андрей Метельский просит столичную прокуратуру разобраться в ситуации с обманутыми акционерами финансовой пирамиды

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика