 

Зеленский – олигархам: Удивительно, что вы не чувствуете, что страна изменилась. Видео

04.06.2021, 21:26, Новости дня
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“Ваши замечания ценны: вы много лет работаете с олигархами, или на олигархов, или под олигархами, а следовательно, точно знаете все недостатки закона, будучи, как говорится, глубоко в материале”, – сказал он экспертам, критиковавшим инициативу. 

Имен критиков глава государства не назвал, но отдельно обратился к их “работодателям”. 

“Как акулы бизнеса, вы должны иметь сильное чутье. Удивительно, что вы не чувствуете, что страна изменилась и начинает новую историю. По новым правилам. Даже не так. Просто – по правилам”, – сказал Зеленский. 

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Видео: Офіс Президента України / YouTube


Алина ГРЕЧАНАЯ
журналистка

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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