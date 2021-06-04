Зеленский – олигархам: Удивительно, что вы не чувствуете, что страна изменилась. Видео

“Ваши замечания ценны: вы много лет работаете с олигархами, или на олигархов, или под олигархами, а следовательно, точно знаете все недостатки закона, будучи, как говорится, глубоко в материале”, – сказал он экспертам, критиковавшим инициативу.

Имен критиков глава государства не назвал, но отдельно обратился к их “работодателям”.

“Как акулы бизнеса, вы должны иметь сильное чутье. Удивительно, что вы не чувствуете, что страна изменилась и начинает новую историю. По новым правилам. Даже не так. Просто – по правилам”, – сказал Зеленский.

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Видео: Офіс Президента України / YouTube



Алина ГРЕЧАНАЯ

журналистка

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