 

Кортеж президента Кыргызстана попал в ДТП, есть пострадавшие и погибший

04.06.2021, 21:26, Новости дня
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В один из автомобилей сопровождения президента врезалась выехавшая на встречную полосу машина. По предварительной информации, водитель автомобиля был в нетрезвом состоянии.

В результате ДТП пострадали шесть человек, один из них погиб, написало позже “АКИpress”.

“Пострадали трое сотрудников 9девятой Службы ГКНБ, один погиб. Также пострадали водитель и пассажир легковой машины. Состояние одного сотрудника госохраны тяжелое”, – отметило издание.

Контекст:

Жапаров вступил в дожность президента 29 января 2021 года.

Досрочные выборы президента Киргизской Республики состоялись 10 января 2021 года, в них приняли участие 17 кандидатов. Жапаров набрал 79,2% голосов от числа избирателей, принявших участие в выборах.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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