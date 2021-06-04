Мнение: Борьба с изменениями

Президент России Владимир Путин на ПМЭФ рассказал о негативном влиянии глобального потепления на ситуацию вокруг арктических городов и раскрыл российские планы по опережению Европы в плане сокращения эмиссии парниковых газов. По оценкам Минвостокразвития, ущерб от потепления в российской Арктике к 2050 году может достигнуть 9 трлн рублей.

Ущерб районов Крайнего Севера связан, скорее, не с потеплением, а с отсутствием политики в отношении этого гигантского (примерно 70% всей территории России) региона страны. На котором проживает менее 10 млн человек (около 7 процентов всего населения, причем это включая коренные народы, которые там были всегда и будут всегда)

Однако в климатической тематике форума интересно другое. Как и в случае с коронавирусом, Россия включается в чужую повестку, не обсуждая ее реальность и истинность. И никак не оценивая степень угроз и рисков для страны и народа этой повестки. Что заведомо ставит ее в положение объекта чужой политики. Объектная позиция всегда проигрышна, и "планы по опережению Европы" могут вызвать только дружный и горький смех. Кто же вам позволит опередить в игре, где правила уже написаны другими? И в случае необходимости могут поменяться опять-таки без вашего участия?

Умные учатся на чужих ошибках, глупые – на своих. Идиоты не обучаемы в принципе. Наши начальники – из третьих. Из всего сказанного про мифическое глобальное потепление они услышали только одно – торговля квотами и объем рынка в 50 млрд долларов. А потому рассчитывают урвать малую долю. Причем неважно какую – торговать-то они все равно будут не своим, а потому любой схваченный доллар – чистая прибыль.

То, что под вывеской борьбы с климатическими изменениями (сама по себе постановка вопроса бредова – климат в принципе не может быть неизменным, он всегда меняется, менялся и будет меняться), так вот, под вывеской этой борьбы в реальности развитые страны будут проводить свой собственный технологический рывок, перекладывая затраты на него на страны третьего мира. И более того – развитые страны намерены заработать на технологическом рывке, а все убытки отнести в Третий мир.

Включение в эту "борьбу" на объектных позициях уже говорит о согласии российского руководства с той ролью, которая отведена России (в том числе) в вопросе перехода Первого мира в новый уклад. То, что при этом говорятся красивые слова, не значит ровным счетом ничего – кремлевские лгали, лгут и будут лгать, пока дышат. Открыл рот – уже солгал.

Путин со своей камарильей превратил страну в мирового поставщика сырья. Теперь он будет превращать ее в мировую помойку. Под громкие слова об экологии и борьбе с изменениями климата. Все грязные производства Первый мир намерен вынести за свою территорию, он будет получать уже чистый "продукт", а вот производить его будут за пределами Первого мира. Да еще за право поставлять в страны Первого мира будет приплачиваться немалый "карбоновый налог". Чем плохо?

Россия – банальная колония. На Петербургском форуме озвучены идеи, как загнать страну в еще большую колониальную зависимость. Вместо создания собственной повестки, собственных проектов развития Кремль втаскивает страну в чужие. На птичьих правах. А пропагандисты и всякие эксперты с умным видом сейчас начнут обсуждать эпохиальные инициативы, распинаясь о будущем величии, которое скоро грядёт.

Индия уже скоро как век освободилась от колониальной зависимости. И все еще остается страной с чудовищным расслоением, гигантскими разрывами в развитии. Путин мечтает о том, чтобы загнать Россию в состояние Индии. Но даже не нынешней, а той, которая была при Британской империи. То есть, в полный и кромешный ад. Вот, собственно, и всё резюме по поводу ярких выступлений на экологическую тему на этом форуме. Ничего другого сказать о них нельзя.

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