Путин дерзко ответил на жалобы Зеленского из-за газа: Сами своими руками все сломали

Президент Украины Владимир Зеленский на встрече с конгрессменами заявил, что Москва использует проект газопровода из России в Германию “Северный поток-2” в качестве мощного оружия, чтобы лишить Незалежную денег на содержание армии. Зеленский пояснил, что его запуск лишит Киев не менее трёх миллиардов долларов в год, которые он получает за транзит российского газа.

Однако президент России Владимир Путин решил остудить пыл украинского коллеги и прояснил ситуацию. В ходе выступления на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) Путин заявил, что дело отнюдь не в армии. Глава российского государства пояснил, что в настоящее время Украина имеет монополию на транзит голубого топлива, что позволяет местным властям думать, будто они могут поднять тарифы на транзит или потребовать поставлять газ по низкой цене.

Российский лидер также обратил внимание, что Владимир Зеленский забыл о контракте на прокачку газа между Россией и Украиной, который будет действовать ещё пять лет. Он решил успокоить украинского коллегу ещё больше, добавив, что Москва готова поставлять газ через Незалежную даже по истечении срока действия контракта, если будет заключено соответствующее соглашение с Киевом, пишет “Царьград”.

Тем не менее, Владимир Путин подчеркнул, что сейчас Россия прокачивает через Украину около 40 миллиардов кубометров топлива, хотя в лучшие времена объём составлял порядка 200 миллиардов кубометров. Путин с сожалением отметил, что если бы Киев не разрушил отношения между двумя странами, Россия и впредь бы поставляла большую долю газа через Украину.

“Сами своими руками всё сломали”, – заключил глава российского государства.