 

Володин рассказал о предложенной Путиным повестке для Европы и США

04.06.2021, 21:08, Разное
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По словам Вячеслава Володина, президент России Владимир Путин предложил европейским странам и США новую повестку, в которой главная ценность – человек и его здоровье. Мол, государства должны объединять свои усилия для того, чтобы помогать населению.

Володин отметил, что президент высказал предложения, которые, вполне вероятно, станут основой переговоров с американским лидером Джо Байденом. “В них (предложениях – Прим. ред.) есть логика, системный подход. Что самое главное, президент [России] предложил реальные шаги, которые помогут нам создать условия в области экономики”, – сказал спикер Госдумы.

Политик отметил содержательность и предметность разговора на ПМЭФ. Он рад, что все приехали на форум, несмотря на пандемию, страхи и фобии. По мнению Володина, это мероприятие является важным не только для бизнесменов. Он напомнил, что ПМЭФ посетили представители европейских стран, делегация из США, Катара. В диалог также были вовлечены канцлер Австрии и руководство Аргентины. Все это подчеркивает интерес к форуму, считает председатель Госдумы.

Напомним, ранее “Дни.ру” писали, что Вячеслав Володин осудил США за попытки сделать “Северный поток – 2” политическим проектом. Он напомнил об экономической направленности газопровода.



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