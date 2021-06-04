Володин рассказал о предложенной Путиным повестке для Европы и США

По словам Вячеслава Володина, президент России Владимир Путин предложил европейским странам и США новую повестку, в которой главная ценность – человек и его здоровье. Мол, государства должны объединять свои усилия для того, чтобы помогать населению.

Володин отметил, что президент высказал предложения, которые, вполне вероятно, станут основой переговоров с американским лидером Джо Байденом. “В них (предложениях – Прим. ред.) есть логика, системный подход. Что самое главное, президент [России] предложил реальные шаги, которые помогут нам создать условия в области экономики”, – сказал спикер Госдумы.

Политик отметил содержательность и предметность разговора на ПМЭФ. Он рад, что все приехали на форум, несмотря на пандемию, страхи и фобии. По мнению Володина, это мероприятие является важным не только для бизнесменов. Он напомнил, что ПМЭФ посетили представители европейских стран, делегация из США, Катара. В диалог также были вовлечены канцлер Австрии и руководство Аргентины. Все это подчеркивает интерес к форуму, считает председатель Госдумы.

Напомним, ранее “Дни.ру” писали, что Вячеслав Володин осудил США за попытки сделать “Северный поток – 2” политическим проектом. Он напомнил об экономической направленности газопровода.