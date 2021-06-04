Умеет кривляться. И что дальше? – Личное мнение

Приятно удивила Маша Голубкина. Дочь Андрея Миронова не просто высказалась в поддержку Елены Прокловой, но и сделала это со всей правдивостью, без обхода острых углов.



Фото: Соцсети

Кто-то из подписчиков Маши написал о том, что Проклова своим поведением «опозорила умершего гения».

И на это Миронова ответила так, как, уверена, никто из актёрской среды ответить просто не смог бы.

Процитирую Машу:

Для меня гений – это скорее Эйнштейн. А он – просто актер. Чего такого-то особенного? Ну, умеет он кривляться, и что дальше? Комсомольская правда.

Такой ответ вы могли бы ожидать от меня, не так ли? Но от Голубкиной?!

Дочь актёра и актрисы, сама актриса. Однако прекрасно понимает, что из себя представляет актёрство. Взгляд не замылен. Связь с реальность не утрачена несмотря на среду, в которой Голубкина — с рождения.

Мы привыкли к тому актёры — это люди зачастую с раздутым самомнением, считающие, что именно они заслуживают особого места под солнцем.

Помню, много лет назад на каком-то глупом ток-шоу один актёр орал мне в лицо: «А вы знаете, что такое труд актёра?! Вы знаете, каково это — годами ждать роли?»

А я смотрела на него, как на человека с другой планеты.

Нет, я не знаю, каково это — годами ждать роли. Я никогда не могла себе позволить такой роскоши — годами чего-то там ждать. Особенно — роли.

Однако я хорошо знаю, что такое — работать в горячем цеху в металлургии. Пусть и не металлургом, но переводчиком: целый день — на ногах, на шеф-монтаже машины для литья заготовок или кислородной установки, с рабочими и инженерами в одной команде, при ненормированном рабочем дне, а порой — и без выходных неделями.

Я знаю, каково это — когда на твоих собственных ногах плавятся подошвы кроссовок в сталелитейном цеху, потому что ты — глупая и зелёная — решила, что спецботинки тебе не нужны, ты и в кроссовках попереводишь.

Я знаю, как и в каких условиях работают мужики на производстве, по 40 лет вдыхая в себя всю таблицу Менделеева.

И я знаю, что мужики, работающие на производстве, заслуживают значительно большей пенсии, чем сетующая на безденежье вдова Николая Караченцова, которой хотелось бы получать пенсию в 150 тысяч, вместо тех 50, что она получает сейчас.

И я знаю, что у пенсия у этих мужиков, если они, конечно, до неё дожили, в 3 с половиной раза меньше пенсии вдовы Караченцова, которая, конечно, актриса, только вот что-то я не припомню ни одной её роли. Да, если бы и припомнила: это дела не меняет. Актёры, даже блестящие, не должны иметь больше привилегий, чем люди труда.

Актёр, в принципе, не может быть гением. Гением может быть автор, но не тот, кто умеет, как выразилась Маша, кривляться.

То, что Голубкина понимает, кто такие актёры и каково их место в обществе, мне нравится. Все актёры и актрисы должны это понимать. Но понимает, пожалуй, одна лишь Голубкина.

Никто другой из актёров в такой честности и перед людьми, и перед собой замечен пока не был.

А кто для вас люди актёрской профессии? Как вы на них смотрите? За автографом побежите?

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