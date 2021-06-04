Эрдоган заявил об обнаружении крупного газового месторождения в Черном море

В Черном море найдены новые запасы природного газа на 135 млрд кубометров, сообщил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.

«Буровое судно Fatih обнаружило на новом месторождении «Амасра-1» скопление газа объемом более 135 миллиардов кубометров», – цитирует РИА «Новости» Эрдогана.

По его словам, теперь объем обнаруженных Турцией резервов природного газа в Черном море достиг 540 млрд кубометров.

К 2023 году власти рассчитывают начать его поставки на внутренний рынок. В ближайшее время, отметил президент, власти решат технические вопросы, касающиеся добычи газа из этого месторождения, и «незамедлительно приступят к бурению», передает ТАСС.

Между тем в середине октября прошлого года Эрдоган заявил, что «объем доказанных резервов газа на участке «Дунай-1» месторождения «Сакарья» составил 405 млрд кубометров».

Ранее Эрдоган заявил об обнаружении новых запасов природного газа на 85 млрд кубометров в Черном море.

В конце августа прошлого года Эрдоган сообщал, что турецкое буровое судно нашло в Черном море крупное месторождение газа на 320 млрд кубометров.

Газета ВЗГЛЯД писала, что турецкие залежи газа в Черном море вызывают большие сомнения.