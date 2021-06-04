В СК проверят сообщения о семье в Новосибирской области, где дети от голода ели окурки

Следственный комитет по Новосибирской области проводит проверку в отношении органов опеки по факту возможной халатности после появления в соцсетях видео из дома неблагополучной семьи, в которой дети от голода якобы едят окурки.

«Следственным отделом по городу Тогучин СУ СК РФ по Новосибирской области по информации СМИ о проживании шестерых детей, а также 19-летнего сына-инвалида в антисанитарных условиях, опасной для жизни и здоровья среде, организовано проведение доследственной проверки», – говорится в сообщении на сайте СК по региону.

Следователи отмечают, что по информации СМИ, в деревне Долгово Тогучинского района дети проживают с матерью, которая ведет асоциальный образ жизни и не занимается детьми. Несовершеннолетние часто остаются одни и не посещают школу. При этом в сообщениях говорится, что семья состояла на учете в органах опеки, однако якобы родственники детей обращались за помощью, но реакции не последовало.

В социальных сетях распространилось видео из дома, где живут малыши. На кадрах видны грязные кровати, разбросанная и грязная посуда. Говорится также, что от голода дети якобы вынуждены есть окурки.

«В ходе проведения проверки установлено, что в настоящий момент пятеро детей помещены в социальные учреждения, один проживает у родственника по собственному желанию, а совершеннолетний – помещен в психоневрологический интернат», – добавили в пресс-службе СК.

Между тем в ГУМВД по Новосибирской области заявили, что после публикации видеозаписи была проведена проверка. Было установлено, что видео якобы было снято в 2020 году и сейчас жилищно-бытовые условия «не соответствуют опубликованным на видеозаписи», передает РИА «Новости».

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