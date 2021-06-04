Путин и Вучич запустили производство «Спутника V» в Сербии

Президент РФ Владимир Путин совместно с сербским коллегой Александром Вучичем по видеосвязи дали старт запуску производства российской вакцины от коронавируса «Спутник V» в Сербии.

В пятницу в институте вирусологии, вакцин и сывороток «Торлак» в Белграде была начата первая фаза производства вакцины – расфасовка, передает РИА «Новости».

«Для меня большая честь запустить производство вакцины «Спутник V» в Сербии», – сообщил Вучич на русском языке.

Директор института «Торлак» доктор Вера Стоилькович добавила,что Сербия стала одной из первых стран, начавших применять вакцину российскую вакцину, и первой страной в Европе, производящей ее.

«Мы все должны понимать, что эффективная борьба с коронавирусом возможна только при объединении усилий на глобальном уровне. Такая позиция РФ носит принципиальный характер. И мы открыты для сотрудничества со всеми странами в области эпидемиологической безопасности», – сказал в свою очередь Путин. Он добавил, что РФ со своей вакциной от коронавируса пришлось пройти непростой путь – от скептических оценок до широкого международного признания.

Ранее министр по инновациям и технологическому развитию Сербии Ненад Попович заявила, что исследование российской вакцины «Спутник V», проведенное среди 100 тыс. граждан Сербии, показало блестящий результат, эффективность составила 97,6%.