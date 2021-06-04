Поговорим о слоне в данных

Вы не удивитесь, увидев слона в саванне или тарелку у себя на кухне. Основываясь на вашем предыдущем опыте и знаниях, вы знаете, что именно здесь часто можно встретить слонов и тарелки. Если бы вы увидели загадочный предмет на своей кухне, как бы вы узнали, что это такое? Вы бы полагались на свои ожидания или предыдущие знания. Следует ли компьютеру подходить к проблеме таким же образом? Ответ может вас удивить. Профессор лаборатории Колд-Спринг-Харбор Парта Митра описал, как он рассматривает подобные проблемы в «перспективе» в Природа Машинный интеллект. Он надеется, что его идеи помогут исследователям научить компьютеры более эффективно анализировать сложные системы.

Митра считает, что это помогает понять природу знания. С математической точки зрения, многие специалисты по данным пытаются создать модель, которая «подходит под слона», или набор сложных точек данных. Митра просит исследователей подумать, какая философская структура лучше всего подойдет для конкретной задачи машинного обучения:

«С философской точки зрения идея состоит в том, что существуют две крайности. Одна, можно сказать,« рационалистическая », а другая -« эмпирическая »точки зрения. На самом деле, речь идет о роли предшествующего знания или предварительных предположений».

Рационалисты против эмпириков

Рационалист смотрит на мир через призму предшествующего знания. Они ожидают, что тарелка будет на кухне, а слон в саванне.

Эмпирик анализирует данные именно так, как они представлены. Когда они посещают саванну, они ожидают увидеть слона не больше, чем тарелку.

Если рационалист наткнулся на этот набор данных на кухне, он сначала мог бы рассматривать его как тарелку. Их предварительные знания говорят о том, что тарелку, скорее всего, можно найти на кухне; найти слона маловероятно. Они никогда раньше не видели такой ситуации и никогда не знали, что такая ситуация может произойти. Хотя их результат принимает определенный объем данных, он не учитывает другие части. В этом случае их методы дали неверный результат: тарелку.

Когда эмпирик видит одни и те же данные, он анализирует их независимо от того, находятся ли они в саванне или на своей кухне. Они будут собирать изображение из максимально возможного количества точек данных. В этом случае их результат — неровное изображение. Он не сообщает эмпирику, смотрят ли они на слона, тарелку или что-нибудь еще.

Ни эмпирик, ни рационалист не ошибаются. Оба подхода работают с различными типами проблем. Однако в этом случае, если на кухне есть слон, стоит разобраться как можно быстрее. Лучше всего найти золотую середину между чисто эмпирическим и чисто рационалистическим подходами. Зная заранее, как выглядит слон, вы можете заметить его хобот и ноги. И хотя шансы, что слон окажется на вашей кухне, невелики, это, конечно, возможно. Таким образом, вы бы пришли к выводу, что на вашей кухне действительно есть слон, и вам, вероятно, следует уйти — быстро.

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